Eberbach. (cum) Sehenswürdigkeiten oder Veranstaltungen besuchen, Punkte sammeln, gegen Prämien oder Rabatte einlösen - mit einer neuen Smartphone-App will ein Entwicklerteam aus Eberbach Tourismus und lokales Marketing fördern. "PinVisit" nennt sich das Projekt. Um es zur Marktreife zu bringen, werden jetzt Partner gesucht. Die Gemeinde Waldbrunn ist bereits dabei, die Stadt Eberbach hat ebenfalls zugesagt.

PinVisit funktioniert wie Geocaching mit einem Punktesammelsystem: Fürs Aufsuchen bestimmter Sehenswürdigkeiten gibt es Punkte. Ob ein sogenannter "PinSpot" aufgesucht wurde, wird anhand der GPS-Daten ermittelt. Die nächstgelegenen Spots können in einem einstellbaren Radius angezeigt werden. So werden Touristen spielerisch von einem Ort zum nächsten gelotst.

Eine Testversion der App mit grundlegenden Funktionen gibt es bereits: 20 Tester sammelten quer durch Deutschland PinSpots mit Sehenswürdigkeiten. Wer will, kann dabei auch ein Selfie machen. "Bislang haben alle funktioniert", sagt Dominik Seibert, der seit drei Jahren in seiner Freizeit an dem Projekt arbeitet. 2000 PinSpots hat er, über ganz Deutschland verteilt, eingepflegt. Neben Seibert gehören Christian Hildenbrand und Mario Wäsch aus Eberbach sowie Timo Grüber aus Waldbrunn und Stephan Mechler aus Dossenheim zum derzeit fünfköpfigen Entwicklerteam.

Was bei Sehenswürdigkeiten funktioniert, soll in einem nächsten Schritt auch bei Events und Sonderaktionen funktionieren, für die dann während der Aktion ebenfalls Punkte gesammelt werden können. Neben Gemeinden und Tourismusverbänden sollen deshalb auch Einzelhändler, Bars, Cafés, Restaurants und Freizeitanbieter mit ins Boot geholt werden. Die können die App als Marketinginstrument nutzen, um über Veranstaltungen oder Aktionen zu informieren, bei denen die PinSpot-Jäger weitere Punkte sammeln oder sie gegen Rabatte oder Prämien einlösen können. Punktesammler werden dann automatisch über Events in ihrem Umkreis informiert. Für die Nutzer soll die App dabei kostenlos bleiben und auch keine versteckten Kosten enthalten. Statistische Daten würden nur anonym erhoben, verspricht Seibert.

Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen. Um PinVisit zur Marktreife zu bringen, setzen die Entwickler auf Crowdfunding: Bis Anfang 2018 sollen hundert Partner aus der Region gefunden werden - Kommunen, Verbände oder gewerbliche Anbieter - die das Projekt mit 500 bis 1000 Euro unterstützen und als Gegenleistung dafür PinSpots und Events bewerben können. Mit der Anschubfinanzierung soll die App mindestens drei Jahre laufen und gemeinsam mit den Partnern gezielt weiterentwickelt werden. Wenn die 100 Partner nicht erreicht werden, soll es für die, die bereits eingezahlt haben, das Geld zurückgeben.

Seibert hofft aber darauf, dass die App, wenn sie erst einmal auf dem Markt ist, Schule macht und sich verbreitet. Er sieht darin eine Chance speziell für kleinere Gemeinden und Anbieter: "Für die Großen gibt es Systeme wie Payback, aber für den kleinen Einzelhandel, der ohnehin Schwierigkeiten hat, gibt es kein virtuelles Tool", so der PinVisit-Entwickler. Auch bei Veranstaltungen könne der Anreiz, dort Punkte zu sammeln, einen zusätzlichen Schub geben hinzugehen. Allein das zugrunde liegende Spiel mache schon Spaß: "Sowas gibt’s noch nicht, dass man ganz Deutschland für die Hosentasche einsammeln kann." Und sinnvoller als Pokemon Go sei das Ganze auch: Schließlich bekämen die Nutzer zu den zu sammelnden Pinspots auch noch Informationen.

Info: Frei verfügbar ist die App derzeit noch nicht. Infos zu dem Projekt gibt es unter www.pinvisit.de.