Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. In der Natur da draußen ging auch heuer alles seinen gewohnten Gang. Das Frühjahr kam und ging, und der Sommer hielt Einzug in Neckartal und Odenwald. Während sich Cordula Samuleit gefühlt haben muss, als hätte ihr jemand Gipseier ins Nest gelegt. Monatelang brütete die Naturpark-Geschäftsführerin an ihrem Schreibtisch in Eberbach diesmal über den Zahlen und Förderlisten fürs neue Jahresprogramm, musste bereits angemeldete Projekte hier schlanker, dort üppiger machen und im Verein mit den regionalen Antragstellern mühsam gegen die Folgen einer fünfzigprozentigen Kürzung nationaler Zuschüsse kämpfen, die im April ihre gesamte Planung hatte wanken lassen.

Etliche der anfangs 28 für nationale Zuschüsse gelisteten Projekte standen auf der Kippe. Bis vor Kurzem. Denn Samuleit hat nicht umsonst gebrütet: Das Naturpark-Programm für 2017 steht. Kurz vor Beginn der zweiten Jahreshälfte fiel die Entscheidung: Es gibt Landesmittel in Höhe von gut 98.000 Euro für die kleineren Naturpark-Vorhaben mit Zuschussbedarf unter 10.000 Euro, womit alle realisierbar sind.

Insgesamt 22 Projekte; vier weitere wurden so zusammengepackt, dass sie mit einem erhöhten Zuschussbedarf von über 10.000 Euro in die von der EU mitfinanzierte Förderklasse aufrückten. Aus diesem großen Topf darf sich der Naturpark nun über 353.000 Euro ausrechnen. "Alle haben mitgemacht", freut sich Cordula Samuleit über die "Welle der Solidarität", die sie in den letzten Wochen bei den insgesamt fast 60 Naturpark-Mitgliedern erlebt hat. Und natürlich auch darüber, dass endlich auch die Finanzierung derjenigen Projekte sichergestellt ist, die einige Mitglieder aufgrund der fortgeschrittenen Saison schon auf eigenes Risiko in Angriff genommen hatten.

Naturfreunde dürfen sich nun auf folgende Neuerungen freuen. Die Stadt Heidelberg bekommt eine Station am Walderlebnispfad sowie neue Informations- und Wandertafeln. In Lobbach wird eine Brücke nur für Fußgänger und Radler über den Lobbach geschlagen, das Wanderwegenetz abgerundet und ein Waldsofa aufgestellt. Als Themen-Radweg im Jubiläumsjahr des Fahrrads entsteht in Waldbrunn der Karl-Drais-Rundkurs auf Feld- und Waldwegen zwischen Strümpfelbrunn und Waldwegen, wo vor 200 Jahren Erfinder Drais mit seinem hölzernen Laufrad unterwegs war.

Auch eine sogenannte zielorientierte Wegweisung wird die Wanderwege in der Katzenbuckel-Gemeinde bald aufwerten; außerdem ist ein Direktvermarkterportal im Hohen Odenwald in der Mache. Auf die Attraktivierung seines Fuß- und Radwegenetzes setzt Haßmersheim, die Touristikgemeinschaft Odenwald will in die weitere Aufwertung des Qualitätswanderwegs Neckarsteig investieren und die Ferienregion mit Waldmobiliar ausstatten. Der Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar (LEV) bildet neue Streuobst-Pädagogen aus und veranstaltet Landschaftspflegetage.

Der Naturparkverein selbst hat sich in einem Punkt noch zurückgenommen: Die alle zehn Jahre fällige Neukonzeption seiner Arbeit wird um ein Jahr verschoben. Schwerpunktmäßig investiert der Verein jetzt in seine fünf Naturparkmärkte an wechselnden Orten - die nächsten finden in Neckargemünd und Hirschberg statt -, der Brunch auf dem Bauernhof wird neu aufgezogen. Außerdem soll ein Projektkoordinator für das Geoinformationssystem (GIS) tätig und entsprechend ausgestattet werden.

In diesem Jahr konzipiert und im nächsten gebaut wird mit Naturpark-Beteiligung der "Trimm-dich-smart-Pfad" zwischen Mudau und Amorbach. Samuleit beschreibt diesen Naturpfad als eine Art "Alla-Hopp-Anlage" mit acht interaktiven Stationen, die an einem etwa 30 Kilometer langen Radweg verteilt sind. Um die Menschen besser erreichen und sie mit der Vielzahl an Naturerlebnis-Angeboten bekannt machen zu können, setzt der Naturpark weiterhin auf reichhaltiges und aktuelles Infomaterial. Als repräsentatives Transportmittel dafür wurde ein Werbeanhänger angeschafft, der schon auf dem Naturparkmarkt in Mosbach und beim Aktionstag Lebendiger Neckar in Heidelberg Station gemacht hat.