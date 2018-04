Von Marcus Deschner

Brombach. Über den aktuellen Bearbeitungsstand für das geplante Naturschutzgebiet in Brombach informierte Ortsvorsteher Viktor Hartmann in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates im alten Schulhaus. Wie bereits mehrfach berichtet, will das Regierungspräsidium Karlsruhe das Tal in Richtung Hirschhorn unter Naturschutz stellen. Referent Dr. Christoph Aly erläuterte die Pläne bereits im Eberbacher Gemeinderat. Vergangenes Jahr fand im betroffenen Gebiet auch eine Begehung mit dem Ortschaftsrat statt.

Mittlerweile liege eine Liste mit dort vorkommenden Tieren und Pflanzen vor, sagte Hartmann. In der 28-seitigen Expertise sei Flora und Fauna ausführlich beschrieben. Der größte Anteil der Flächen in diesem Gebiet besitze ohnehin das Land. Als erfreulich bezeichnete es der Ortsvorsteher, dass eine Privatperson drei Parzellen dort einer Naturschutzorganisation schenken wolle.

"Ich finde das Ganze positiv, man sollte es unterstützen," sprach sich Viktor Hartmann für das geplante Naturschutzgebiet aus. Nutzungseinschränkungen gebe es keine, auch der momentan dort wieder anzutreffende Schäfer dürfe seine Tiere die Flächen weiterhin beweiden lassen. Auch bei der Holzhauerei gebe es keine Beschränkungen, versuchte Hartmann Andreas Layers Bedenken zu entkräften. Zudem werde mehr Geld aus Landestöpfen für die Sauberhaltung der Landschaft fließen. Nach Hartmanns Worten soll das eigentliche Verfahren mit Anhörung und weiteren Schritten nach der Sommerpause losgehen. Am Freitag, 6. Juni, wolle Christoph Aly nachmittags bei einem knapp zweistündigen Rundgang das Projekt allen Interessierten vorstellen.

Schlaglöcher in der Kreisstraße

Endlich Bewegung soll in die Sanierung der Kreisstraße nach Heddesbach kommen. Diese Ortsverbindung wird hauptsächlich von Brombacher Bürgern benutzt. Allerdings ist die Straße mit teilweise recht tiefen Schlaglöchern übersät. Daher wird eine umfassende Reparatur seit Jahren vehement gefordert, scheiterte jedoch immer wieder an Finanzmitteln der Stadt Eberbach. Wie Hartmann sagte, habe er unlängst ein Gespräch mit seinem Heddesbacher Ortsoberhaupt-Kollegen Hermann Roth geführt. Der ehrenamtliche Bürgermeister wolle auf die Stadt Eberbach zugehen, um eine gemeinsame Lösung beider Kommunen zu finden. Auch wenn die Finanzlage der Neckarstadt nach wie vor schwierig sei, müsse endlich ein Sanierungsvorschlag auf den Tisch.

Auch die Anhörung zur Aufstellung des Teilflächennutzungsplans "Erneuerbare Energien Regionalplan Südhessen" und des regionalen Flächennutzungsplans für das Gebiet des Regionalverbandes Frankfurt/Main beschäftigte das Gremium. Dabei geht es um Windräder, die die hessischen Nachbarn eventuell auf ihren Gemarkungen aufstellen wollen. Mit dem Thema, so Viktor Hartmann, habe sich auch schon den Gemeinderat befasst. Deswegen habe man in Brombach im Rahmen des Anhörungsverfahrens per Umlaufbeschluss bereits seine Zustimmung erklärt. Wegen des Zeitdrucks sei so kurzfristig vorher keine Einberufung einer Ortschaftsratssitzung möglich gewesen. Was Helmut Schön sichtlich missfiel: "Wir sollten darauf hinwirken, dass allgemein etwas früher informiert wird," forderte der Ortschaftsrat. Nach heftigen Protesten wohl nicht mehr aktuell seien Rotoren im hessischen Gebiet "Salzhecke" Richtung Raubach, erklärte Hartmann.