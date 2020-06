Eberbach. (jbd) Es hagelt Beschwerden erboster Bürger. Am Samstag erschien als Zeitungsnotiz, was die Stadtwerke (SWE) zuvor schon online publik gemacht hatten: In Neckarwimmersbach wird nach einer vierstündigen Netzspülung am 16. Juni jetzt an vier weiteren Tagen jeweils zehn Stunden lang die Wasserleitung gespült. Heute und morgen sowie am Dienstag und Mittwoch kommender Woche jeweils von 8 bis 18 Uhr. 40 Stunden Spülung: Das heißt, knapp 3 200 Bewohner des Ortsteils haben in dieser Zeit kein fließend Wasser, müssen sich aus vorab in die Badewanne und andere Behältnisse gefüllten Vorräten versorgen und dürfen weder Boiler oder Durchlauferhitzer noch Geräte wie Wasch- oder Spülmaschinen laufen lassen. Etliche Leser halten dies für schlichtweg unzumutbar, wie sie uns am Montag telefonisch und per Mail mitteilten. Sie ärgern sich darüber, dass die SWE solche gerade für ans Haus gebundene Menschen belastende Maßnahmen – Alte, Kranke, Familien mit kleinen Kindern – nicht auf eine Weise publik machen, die zuverlässig alle Haushalte erreicht. Sie fragen sich, ob sich das Netz nicht auch nachts spülen lasse, ob sich die Maßnahme nicht auf bestimmte Straßen eingrenzen lasse, und sie sind besorgt: Was ist denn los mit unserem Trinkwasser?

Tagelang kein fließend Wasser

Auch bei den Stadtwerken klingeln deswegen die Telefone häufiger als sonst, wie Daniel Rupp auf Nachfrage einräumt: "Die Information darüber war vielleicht nicht ganz ausreichend". Wie sich die Kommunikation verbessern lässt, sei gerade Thema im Hause. Haushalte per Handzettel zu informieren, wie einige Bürger vorschlagen, scheide jedoch aus: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das auch nicht besser klappt", sagt der Teamleiter der Wasserversorgung.

Die erste Netzspülung vorige Woche habe sich als nicht hinreichend erwiesen. Rupp: "Wir müssen den Schmutz aus dem Netz bekommen!". Der Schmutz: Das sind überwiegend Rostpartikel, die sich in den Leitungen abgelagert haben. "Leitungen bilden Rückstände, das ist normal". Ungiftig zwar, aber der Trinkwasserqualität abträglich.

Weil es in Neckarwimmersbach nur eine einzige Wasserleitung gibt, kommt jede Spülung im gesamten Ortsnetz an, so Rupp. "Wenn wir die Hauptwasserleitung in der Schwanheimer Straße spülen, sind automatisch auch die Seitenstraßen betroffen". Soviel zur Frage der Eingrenzung. Gegen einen nächtlichen Einsatz spricht Rupp zufolge ein technisches und ein Sicherheitsproblem. Denn der Einsatzort muss ausgeleuchtet werden, die Mitarbeiter müssten im Dunkeln auf der Straße herumlaufen.

Update: Dienstag, 23. Juni 2020, 10.36 Uhr