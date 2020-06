Eberbach. (jbd) Mit der Ankündigung von über 40-stündigen Netzspülungen an vier Tagen haben sich die Stadtwerke Eberbach (SWE) jetzt Ärger im Stadtteil Neckarwimmersbach eingehandelt. Fast 3200 Einwohner sind in dieser Zeit von der Wasserversorgung abgeschnitten. Heute und morgen sowie am Dienstag und Mittwoch kommender Woche sollen jeweils von 8 bis 18 Uhr die Wasserleitungen gespült und von Ablagerungen befreit werden, die die Trinkwasserqualität beeinträchtigen. Dabei liegt die letzte Spülung gerade Mal acht Tage zurück.

Leser beklagten sich jetzt darüber, dass eine so langwierige Maßnahme erstens nicht so veröffentlicht worden sei, dass zuverlässig alle Haushalte erreicht werden. Und es tauchte unter anderem die Frage der Zumutbarkeit auf, wenn ein kompletter Ortsteil, wenn Alte, Kranke, ans Haus gebundene Familien mit kleinen Kindern so lange kein fließend Wasser haben, sich aus in die Badewanne und andere Behälter gefüllten Vorräten versorgen müssen und weder Boiler oder Durchlauferhitzer noch Geräte wie Wasch- oder Spülmaschinen nutzen dürfen.

Die SWE versicherten auf Nachfrage, die Kommunikationsfrage anzugehen, dass an der Maßnahme an sich aber kein Weg vorbei führe: Die erste Spülung habe nicht den erwarteten Reinigungseffekt erzielt. Dass dies mit einem erhöhten Aufwand für die Haushalte verbunden, lasse sich nicht vermeiden.