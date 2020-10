Als Herausgeber des Eberbacher Geschichtsblattes hatte Helmut Joho begonnen, ab 1980 die Geschichte der Eberbacher Juden zusammenzutragen und zu veröffentlichen – hier bei einem Vortrag in der Veranstaltungsreihe „Jüdisches leben in Eberbach“ 2013. Foto: Hüll

Von Raimund Klingbeil

Eberbach. Aus Anlass des 80. Jahrestages der Deportation der Juden aus Baden und der Saarpfalz nach Frankreich und dort ins Lager Gurs blicken wir in einer Artikelfolge auf die Schicksale Eberbacher Juden. Als Beispiele ausgewählt worden waren Alfred Wolf, Hermann Freudenberger und Sante (Siegfried) David. Abschließend geht es um die Phasen der Erinnerung an die Eberbacher Juden.

Der NS-Gauleiter Robert Wagner hatte im Oktober 1940 alle badischen Juden nach Frankreich deportieren lassen. Anschließend meldete er dem "Führer" Adolf Hitler, dass Baden "judenfrei" sei. Das galt auch für Eberbach, doch mit Ausnahme von Henny Wieprecht geborene Deichmann. Sie galt nach den Rassegesetzen von 1935 als "Halbjüdin" und war in Eberbach verheiratet.

Nach dem Krieg wurde der aus Lindach stammende Gauleiter Wagner (1895–1946) als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt. SS-Obergruppenführer Wilhelm Keppler (1882–1960) bekam zehn Jahre Haft. Wieder andere angesehene Eberbacher Bürger hatten als Belastete ein teils mehrjähriges Berufsverbot.

Eberbach war schon vor 1933 eine Hochburg der Nationalsozialisten gewesen, so dass es ganze Familien, die belastet waren, und viele Mitwisser gab. Unter den Zeitgenossen erfolgte keine Erforschung des jüdischen Eberbach.

Gymnasialprofessor Helmut Joho, ein Eberbacher und Historiker aus der jüngeren Generation, hat 1980 damit begonnen, die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Eberbach zusammenzutragen und niederzuschreiben. Das ist vor allen Dingen sein langer Aufsatz "Vergiß nie – auch für mich ist Eberbach stets meine Heimat gewesen" im Eberbacher Geschichtsblatt von 1989 – umfangreich wie ein kleines Buch.

Joho hat auch Kontakt zu den letzten überlebenden Juden aus Eberbach gehalten, zu Sante David, Alfred Wolf und Hermann Freudenberger. Sie waren rechtzeitig ausgewandert und hatten im Exil einen neuen Lebensweg gefunden. Als sie auf Besuch wiederkamen, hat Joho sie durch das Städtchen ihrer Kinder- und Jugendzeit geführt. Nur Sante David reiste regelmäßig aus Italien nach Eberbach, um u.a. seinen Klassenkameraden Gymnasialprofessor Dr. Ferdinand Haag (1907- 1976) zu besuchen. Joho hat sich ebenso für das öffentliche Gedenken an die jüdischen Mitbürger eingesetzt. So wurde 1979 ein Gedenkstein in der Brückenstraße gesetzt, um an die niedergebrannte Synagoge zu erinnern. Die im Neckar versenkten Gesetzestafeln vom Giebelschmuck der Synagoge wurden 1984 im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz aufgestellt. 1991 wurde zum 100-jährigen Jubiläum ein Gedenkstein auf dem verlassenen jüdischen Friedhof aufgestellt. Joho war aber auch ein weitblickender Herausgeber des Eberbacher Geschichtsblattes und hat mit Ferdinand Horst einen Autor gewonnen, der 1992 einen umfassenden Beitrag über den Nationalsozialisten Robert Wagner aus Eberbach schrieb.

Der amerikanische Regisseur Steven Spielberg hat mit seinem Spielfilm "Schindlers Liste" (1993) die drohende Deportation der Krakauer Juden in die Kinos geholt und so die NS-Geschichte popularisiert. In ähnlicher Weise hat Robert Moray die Erinnerung an die Eberbacher Juden hervorgeholt und auf das Trottoir gebracht. Es war eine volkspädagogische Aktion, sich am 1992 begonnenen "Stolperstein-Erinnerungsprojekt" des Künstlers Gunter Demnig zu beteiligen und sie 2011 in Eberbach zu verlegen. Auch das Mahnmal mit seinen Reliefs auf dem Synagogenplatz (2013) ist eine populärwissenschaftliche Präsentation für die Eberbacher Bürger, belehrend und erziehend zugleich.

Hintergrund Wie der Verschleppten heute gedacht wird Der zentrale Gedenkort für die Schriesheimer Juden, die nach Gurs deportiert wurden, ist das 2004 errichtete Mahnmal auf dem Jüdischen Friedhof. Das trägt nur drei Davidsterne, denn damals waren nur drei (und nicht, wie heute neun) Verschleppte bekannt. Die Initiative ging damals von den [+] Lesen Sie mehr Wie der Verschleppten heute gedacht wird Der zentrale Gedenkort für die Schriesheimer Juden, die nach Gurs deportiert wurden, ist das 2004 errichtete Mahnmal auf dem Jüdischen Friedhof. Das trägt nur drei Davidsterne, denn damals waren nur drei (und nicht, wie heute neun) Verschleppte bekannt. Die Initiative ging damals von den Kirchengemeinden aus; Schüler des Kurpfalzgymnasiums waren für den Entwurf verantwortlich. Zudem wurden seit 2012 in Schriesheim fünf Mal insgesamt 37 Stolpersteine verlegt. Allerdings konnten nicht alle Schriesheimer Adressen der nach Gurs Deportierten eindeutig ausfindig gemacht werden. Bisher erinnert nur ein Stolperstein an Ludwig Oppenheimer; die beiden für Mina und Julius Fuld sollten eigentlich in diesem Mai verlegt werden – aber coronabedingt wurde das abgesagt. Ähnlich ist es im Fall von der gebürtigen Schriesheimerin Klara Oppenheimer, die nach Dossenheim geheiratet hatte. Für sie und ihren Mann Simon gibt es in Dossenheim bereits Stolpersteine – die ersten in der Kommune –, aber auch diese Verlegung musste abgesagt werden. An die gebürtige Schriesheimerin Klara Oppenheimer erinnert am Alten Synagogenplatz in Heidelberg seit 2001 eine Inschrift. Ähnlich ist es bei den drei Schriesheimern, die nach Mannheim gezogen waren: Mathilde Strauß, Betty Marx und David Oppenheimer. Ihre Namen sind in den 2003 auf den Mannheimer Planken errichteten Glaskubus eingraviert. (hö)

[-] Weniger anzeigen

Herman(n) Freudenberger war der letzte in Eberbach vor dem Krieg geborene Jude und ist 2017 in Houston (Texas) verstorben. Als jüngster und letzter hat er noch nicht einmal mehr einen Nachruf in seiner Heimatstadt erhalten. Details zu seiner Person wie auch zu den beiden anderen Eberbacher Juden Sante David und Alfred Wolf finden sich aber bei Alemannia Judaica oder beim Leo-Baeck-Institut in New York.

Nach ihrem Leben im Exil wird nun auch ihr Gedächtnis in digitaler Verbannung gepflegt.