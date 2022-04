Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Siebzig Jahre alt wird Baden-Württemberg am kommenden Montag. In Eberbach stehen keine Veranstaltungen zum Lobe des Südweststaates an. Warum auch: Landespolitik spielt für die Stauferstadt am Neckar keine große Rolle. Auf Landesebene finden nur spärlich Feiern statt. Bei einer zentralen Veranstaltung kommt es sogar zum Affront: Der Schwäbische Heimatbund ist eingeladen und das Deutsch-Türkische Forum, aber keine Vereinigung aus Baden. Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan soll vielmehr die badischen Landsleute entsprechend vertreten.

Das Land Baden-Württemberg wird am 25. April 1952 gegründet. Das geht nicht auf einmal. Schließlich ist schon seit 23. Mai 1949 das Grundgesetz in Kraft. Es legt die Neugliederung der drei süddeutschen Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern fest. Die Varianten Baden und Württemberg mit Hohenzollern als zwei getrennte Länder sind mögliche Optionen, ebenso ein gemeinsamer Südweststaat. Erbitterte Auseinandersetzungen zwischen Altbadenern und den Anhängern eines Zusammenschlusses prägen den Weg zum neuen Bundesland.

Bei der Volksbefragung über die Einrichtung eines neuen Landes stehen 1950 ein Südweststaat und Baden zur Wahl. Repro: rho

Die Kriegsfolgen haben Eberbach zur amerikanischen Besatzungszone Württemberg-Baden geschlagen (Autokennzeichen AW), die in einen Landesbezirk Baden und einen württembergischen Teil zerfällt. Es gibt mehrere Abstimmungen in der südwestdeutschen Bevölkerung, ehe es zum großen Zusammenschluss kommt. Der Eberbacher Gemeinderat macht sich von Anfang an eindeutig für einen neuen "Südweststaat" stark. Dieser Begriff ist vorerst nur ein Platzhalter für ein neues Land, dessen endgültige Bezeichnung erst später in der Landesverfassung festgelegt werden wird. Da gibt man dann im Doppelnamen "der Dame Baden" den Vorzug.

In Eberbach spricht sich die lokale Prominenz fast durchweg für den Südweststaat aus. Bei einer Vorabstimmung über die Einrichtung eines neuen Landes am 24. September 1950 gibt es in Eberbach allerdings keine überwältigende Beteiligung. Man ist hier wohl der großen Politik müde. Die Alternative, über die es abzustimmen gilt: Südweststaat oder Baden. Gerade mal 58 Prozent der berechtigen Eberbach geben ihre Stimmzettel ab. Davon sind 2 908 für das neue Land, 1 176 wollen lieber separierte Badener bleiben.

Eberbach hat schon zu Baden keine große emotionale Bindung, geschweige denn zu Württemberg. Knapp 155 Jahre Baden sind im Bürgerbefinden nichts gegen 480 Jahre Zugehörigkeit zur Kurpfalz seit 1330. Die Gegend ist erst 1806 zum Großherzogtum geschlagen worden, von 1803 bis 1806 gibt es sogar eine kurze Episode unter dem Fürsten zu Leiningen. Und so ist bei den lokalpatriotischen Odenwäldern kein so großer Fanatismus für ein einzig Baden feststellbar wie in der Altbadener Region um Karlsruhe und Baden-Baden.

Vor der entscheidenden Volksabstimmung am 9. Dezember 1951 wird überregional eine hitzige Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern des geplanten Südweststaates geführt. Beim Ur- nengang votieren die Wähler in beiden Teilen Württembergs aufaddiert mit 93 Prozent für den Zusammenschluss, in Nordbaden mit 57 Prozent pro, während in Südbaden nur 38 Prozent dafür sind. Wahrscheinlich glauben die Württemberger dabei, dass sie Baden einmal dominieren werden. Und die Badener vermuten, dass sie einmal ins Hintertreffen geraten.

Hätte man das Ergebnis in Gesamtbaden bereits jetzt gesondert gezählt und nicht erst 1970 auf Veranlassung des Bundesverfassungsgerichts, so hätte sich eine Mehrheit von 52 Prozent für eine Wiederherstellung des separaten Landes Baden ergeben.

Das Ergebnis war ebenso eindeutig pro Südweststaat wie bei der Abstimmung 1951. Repro: rho

Immerhin jetzt über 64 Prozent der Eberbacher Wahlbürger gehen am 9. Dezember 1951 zur Entscheidung, 3437 Stimmen zählen für Südwest, 1 213 sind für die Wiederherstellung der alten Länder. Selbst das Versprechen, dass Eberbach in einem Land Baden wieder Sitz eines Bezirksamtes würde, zieht nicht. Doch die Abstimmung im Dezember 1951 ist immer noch nicht das letzte Votum zur Frage Baden-Württemberg.

Bei der Wahl zur verfassunggebenden Landesversammlung, so etwas wie eine Landtagswahl, am 9. März 1952 hat Eberbach 7 413 Wahlberechtigte; nur 4957 gehen ins Wahllokal. Die SPD siegt mit 1 571 Stimmen, die Sozialistische Reichspartei erhält als Zweiter 1185, die CDU 947, DVP 455, DGBHE 355, der "Bund Heimatvertriebener und Entrechteter Kraft" 188 und die KPD 204. Damit wird das erste baden-württembergische Parlament bestimmt.

Der Heimatbund Badnerland lässt aber auf Landesebene nicht locker. Das Bundesverfassungsgericht schreibt noch einmal eine Volksabstimmung vor, und zwar nur für die Bevölkerung im alten Land Baden. Diese wird am 7. Juni 1970 durchgeführt. Und ergibt mit 81,9 Prozent die Zustimmung zum Verbleib im gemeinsamen Baden-Württemberg. 1951 wären 52 Prozent für Baden gewesen.

In Eberbach ist in diesem, inzwischen dritten Urnengang die Zustimmung zum neuen Bundesland Baden-Württemberg noch überwältigender als zuvor: 5720 Eberbacher Wähler wollen Baden-Württemberger bleiben, nur 476 Stimmen gibt es für ein separates Baden. Bei dieser Abstimmung durften zum ersten Mal bereits 18-Jährige ins Stimmlokal gehen.