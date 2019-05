Eberbach. (by) Mit dem offenen Frühlingsliedersingen wurde am Freitagabend der 40. Eberbacher Frühling eröffnet. "Wenn der Frühling ins Land zieht, wäre es eine Beleidigung der Natur, nicht einzustimmen in ihr Jauchzen", zitierte Bürgermeister Peter Reichert den englischen Dichter und Philosophen John Milton. Die Eberbacher sind auf dem Alten Markt zwar nicht ins Jauchzen eingestimmt, aber in die bekannten Frühlingslieder.

Die katholische Pfarrkapelle unter Leitung von Almut Rumstadt gab den Takt vor und die Eberbacher stimmten mit ein: ob nun "Der Mai ist gekommen", "Alle Vögel sind schon da" oder "Jetzt kommen die lustigen Tage". Zum Schluss durfte natürlich die inoffizielle Landeshymne, das Badnerlied nicht fehlen. Bis Sonntag unterhalten zahlreiche Bands die Gäste, zehn Vereine sorgen für das leibliche Wohl der Besucher.