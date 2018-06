Walldürn/Hardheim. Den "Schönheitsfehler" beim ersten Weltrekordversuch für den längsten Wohnmobilkonvoi wollen die Organisatoren am Samstag, 15. September, in einen Triumph umwandeln. Zwar rollten bei der Premiere des "Womo-Konvois" im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von 691 zugelassenen Fahrzeugen durch den Odenwald, Guinness verweigerte jedoch wegen einer zweiminütigen Lücke die Eintragung in ihr Weltrekordbuch. Dieter Goldschmitt und sein Team erfüllen mit einer Neuauflage nun den einhelligen Wunsch aller Teilnehmer und vieler weiterer Reisemobilisten. "Wir wollen es besser machen und aus unseren Fehlern lernen", zeigt sich Goldschmitt selbstbewusst.

Für den zweiten Versuch liegt die selbst gesteckte Messlatte noch deutlich höher: Einen "Konvoi der 1000 Reisemobile" will Goldschmitt Mitte September auf die "Panzerstraße" zwischen den Kasernen Külsheim und Hardheim locken. Mehr als die Hälfte der angestrebten Teilnehmer haben sich bereits registriert, die Organisatoren sind zuversichtlich, dass sie ihr Ziel erreichen. Goldschmitt: "Jetzt beginnt die heiße Phase der Anmeldung. Knapp drei Monate vor dem Event entscheiden sich die meisten, ob sie teilnehmen."

Eine erste Generalprobe verlief reibungslos - und das Orga-Team rührte dabei noch einmal kräftig die Werbetrommel für das Großereignis: Goldschmitt und sein Team stellten die Weltrekordfahrt dem SWR vor, der für die Fernsehserie "Expedition in die Heimat" in Walldürn und der Region unterwegs war. Das finale Werk wird am 29. Juni um 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen gesendet.

Um die Konvoiidee zu veranschaulichen, hatte das Orga-Team eigens einen "Minikonvoi" für Moderatorin Annette Krause auf die Beine gestellt. Einblicke in die Geheimnisse des "mobilen Lebens" gaben die 20 Reisemobilbesatzungen zunächst auf dem "Goldschmitts"-Areal, bevor die Miniaturausgabe des Weltrekordkonvois zum Truppenübungsplatz Wolferstetten rollte. Auf dem Bundeswehrareal absolvierten die Reisemobilisten einen ersten Probelauf auf der späteren Weltrekordstrecke.

"Die Privatstraße der Bundeswehr bietet weitaus bessere Voraussetzungen für unseren Weltrekordversuch", so das Fazit von Initiator Dieter Goldschmitt. Das ehemals unter anderem für Panzerfahrten konzipierte Areal ist mit breiten Straßen und Auslaufzonen für die nächste Weltrekordfahrt und den Guinnesseintrag des Konvois bestens geeignet. Ungestört - weil abgesperrt - können sich die Reisemobile aufstellen und dann nach den strengen Guinness-Regeln die Strecke im Konvoi fahren.

Die Party am Samstagabend findet auf dem Goldschmitt-Areal in Walldürn statt. Dort wird gerade eine neue Halle mit 1600 Quadratmetern errichtet, die spätestens für den Konvoi fertiggestellt werden soll. Dort gibt es erneut ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit den "Hunis" und "Dieter&Friends", die bereits einen neuen "Convoi-Song" eingespielt haben. "Wir alle hoffen, dass der sehr ambitionierte Zeitplan eingehalten werden kann", sagt Dieter Goldschmitt.