Die Zwillinge Felix (l.) und Till Neumann setzen sich als Rap-Formation "Zweierpasch" für die deutsch-französische Verständigung ein. Dafür werden sie am Donnerstag in Paris mit dem renommierten Adenauer-de-Gaulle-Preis ausgezeichnet. Foto: Schwebkraft

Sennfeld/Freiburg. (rüb) Was verbindet den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, Künstler Anselm Kiefer und TV-Journalist Ulrich Wickert mit den aus Sennfeld stammenden Zwillingen Till und Felix Neumann? Sie alle sind Preisträger des renommierten Adenauer-de-Gaulle-Preises, der alljährlich an Menschen und Organisationen verliehen wird, die sich besonders für die deutsch-französische Zusammenarbeit und Europa einsetzen. Diesjähriger Preisträger ist die von Till und Felix Neumann gegründete Rap-Formation "Zweierpasch". Regelmäßig tourt die Gruppe im Zeichen von Frieden, Austausch und Toleranz durch die Welt und auch durch Klassenzimmer in Deutschland und Frankreich. In rund 300 Schulklassen haben die rappenden Zwillingsbrüder mit tausenden Schülern zweisprachig gearbeitet.

Der Adenauer-de-Gaulle-Preis wurde am 22. Januar 1988 von beiden Regierungen anlässlich des 25. Jahrestages des Elysée-Vertrages ins Leben gerufen und ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert. Er wird abwechselnd in Deutschland und in Frankreich verliehen. Felix und Till Neumann nehmen den Preis am Donnerstag in Paris entgegen. Felix Neumann ist Politologe und Sozialpädagoge. Er koordiniert interkulturelle Bildungsprojekte in Kehl. Till Neumann ist Journalist und arbeitet als Redakteur in Freiburg.

Die Brüder - Jahrgang 1983 - entdeckten bereits während ihrer Schulzeit am GTO ihre Liebe zur französischen Sprache. Sie gründeten Anfang der 2000er-Jahre mit weiteren Rappern und DJs in ihrer Heimat zunächst die Hip-Hop-Formation "Buddah Woofaz", bevor am 2012 "Zweierpasch" als zweisprachige deutsch-französische Band aus der Taufe gehoben wurde.

Mit ihrer Gruppe haben Felix und Till Neumann einen unverwechselbaren Sound geschaffen: intelligent, international und intensiv. Ihre Musik steht für Weltoffenheit, aber auch für wortgewaltigen Widerstand gegen gesellschaftliche Fehlentwicklungen. Dabei sehen sie sich nicht nur als Band, sondern auch als Bildungsinitiative, die über Grenzen geht - sprachlich und geografisch. Junge Menschen in Deutschland und Frankreich lernen bei Workshops mit "Zweierpasch" reimend eine Sprache und beschäftigen sich mit politischen und gesellschaftlichen Themen.

Dafür wurde den Zwillingen mehrfach die gebührende Anerkennung zuteil: Vor tausenden Zuschauern teilten sie die Bühne mit Udo Lindenberg, sie waren "Freiburgs Band des Jahres" (2017), spielten als erster deutscher Hip-Hop-Act in Mauretanien (Westafrika), und sie waren vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck ins Schloss Bellevue eingeladen worden.

Nun wird ihre Arbeit mit dem Adenauer-de-Gaulle-Preis gewürdigt - eine höhere Anerkennung für ihre Verdienste um die Verständigung zwischen Deutschen und Franzosen gibt es nicht. "Wir freuen uns riesig und würden den Preis gerne allen widmen, die in den vergangenen Jahren mit uns kreativ gearbeitet haben", sagt Till Neumann und meint damit "die tausenden Grenzgänger, Musiker, Schüler, Lehrer, Dichter, Denker und Brückenbauer, die mit uns getextet, gejammt, gerockt und gerappt haben - mit Feuer und Flamme auf Deutsch und Französisch. Sprachliche und geografische Grenzen können wir nur gemeinsam überwinden. Ein friedliches Europa bauen wir zusammen."

Ähnlich sieht es sein Bruder Felix: "Dass es sich bei Europa eigentlich um ein Friedensprojekt handelt, wird leider zu oft vergessen." Umso mehr freut ihn die Auszeichnung: "Dass wir als Hip-Hop-Künstler einen Beitrag dazu leisten können, Menschen Türen zu öffnen, Kulturen und Sprachen näherzubringen und das mit einem Preis ausgezeichnet wird, ist außergewöhnlich. Hip-Hop ist aus seiner Geschichte heraus ja auch eine Anti-Gewalt und Unity-Kultur, das merkt man aber in seiner heutigen Darstellung leider nicht mehr ausreichend."