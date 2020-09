Buchen. (tra) Giuseppe Pali hat seinen Traumberuf gefunden: Bei der Firma Otto Roth macht er eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. Er lernte das Buchener Werk durch ein Praktikum kennen und stellte sich dabei so gut an, dass ihm am Ende des Praktikums gleich ein Ausbildungsvertrag angeboten wurde. Den unterschrieb Pali nur zu gerne: "Ich habe schon vor dem Praktikum gewusst, dass ich Zerspanungsmechaniker werden will." Nun ist er im ersten Ausbildungsjahr und besucht die ÜAB. "Der Beruf macht mit viel Spaß", sagt er.

ÜAB-Geschäftsführer Stefan Kempf ist hochzufrieden: "Man merkte Giuseppe Pali schon am ersten Tag an, dass er sich sehr für den Beruf interessiert und die Ausbildung machen will." Und dieser Wille ist es auch, der Pali hilft, Hürden zu überwinden, die viele seiner Kollegen nicht haben: Noch vor wenigen Jahren sprach er kein Wort Deutsch.

Hintergrund Das Förderprogramm "ProBeruf" in überbetrieblichen Bildungsstätten wurde im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung in erster Linie für die Zielgruppe der jungen Geflüchteten gestaltet. In diesen Klassen befinden sich auch viele junge zugewanderte Menschen aus der EU, die ähnlichen Orientierungsbedarf haben. Beispielsweise fehlen Sprachkenntnisse und Kenntnisse über das hiesige Ausbildungssystem mit seiner Berufsvielfalt. Die Zuwanderung aus Drittstaaten gewann mit dem am 1. März 2020 in Kraft getretenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz an Bedeutung. Das Förderprogramm wurde deshalb auf die neuen Zielgruppen ausgeweitet.

Giuseppe Pali wurde 2003 in einer kleinen Stadt in Sizilien geboren. "Ich bin vor vier Jahren mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, da es in Sizilien keine Arbeit für meinen Vater gab." Als er 2016 das erste Mal die Karl-Trunzer-Schule betrat, verstand er zunächst kaum etwas. "Am Anfang war es schwer, aber dann habe ich mich in die Sprache hineingefunden", erzählt Pali. Er machte seinen Hauptschulabschluss und kam 2019 an die Zentralgewerbeschule. "Als Schüler der Zentralgewerbeschule durften wir ein zweiwöchiges Praktikum an der ÜAB machen. So kam ich zu ,ProBeruf‘", berichtet Pali. "ProBeruf für junge Zugewanderte" ist ein Förderprogramm, das an der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte angeboten wird.

"In der ÜAB wurden uns verschiedene Elektro- und Metallberufe vorgestellt. Da mir der Beruf des Zerspanungsmechanikers am besten gefiel, bewarb ich mich bei Otto Roth, einer Mitgliedsfirma der ÜAB. Ich wurde genommen und mache zurzeit mein erstes Ausbildungsjahr in der ÜAB", freut er sich.

Ausbildungsmeister Grischan Steinnagel ist mit Giuseppe Pali sehr zufrieden: "Er ist ein echtes Vorbild", unterstreicht er. Seiner Erfahrung nach ist bei jungen Zugewanderten der Spracherwerb die größte Hürde, die jedoch überwunden werden kann. "Im ÜAB-Alltag bauen die Auszubildenden ihre Sprachkenntnisse ganz automatisch aus", sagt Steinnagel. "Und junge Menschen tun sich beim Spracherwerb ohnehin leichter", ergänzt Stefan Kempf. "Dabei spielt es keine Rolle, ob sie aus EU-Staaten kommen oder Geflüchtete sind." Er unterstreicht: "Zuwanderung ist für die Firmen in Deutschland und in der Region absolut wichtig. Die Schwierigkeiten, Azubis zu finden, werden immer größer." Die Unternehmen seien auf Migranten angewiesen: "Zugewanderte sind eher als Deutsche bereit, eine Ausbildung zu absolvieren, da deutsche Jugendliche immer häufiger studieren wollen", so der ÜAB-Geschäftsführer.