Groß war die Freude bei Maxi-Monika Thürl, als ihr am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern das Bundesverdienstkreuz am Band von Minister Peter Hauk überreicht wurde. Fotos: Liane Merkle

Zimmern. (lm) Stets die Förderung des Gemeinwesens im Blick zu haben und dabei die eigene Person eher im Hintergrund zu halten - das sind nur zwei der vielen positiven Charaktereigenschaften von Maxi-Monika Thürl, die am Freitagabend im Rahmen eines Festaktes im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde.

Im Beisein von Peter Hauk, Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Landrat Dr. Achim Brötel, Viola Plump für die Förderer der Stiftung Kulturwerk Schlesien und Bürgermeister Thomas Ludwig wurden die vielfältigen Verdienste der Geehrten gewürdigt und ihr Einsatz in den verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens in der Gemeinde hervorgehoben. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Jazzband "Grünspan" und die Sopranistin Erna Diel mit Klavierbegleitung von Erika Schneider.

Im Beisein von Bürgermeister Thomas Ludwig, Viola Plump von den Förderern der Stiftung Kulturwerk Schlesien, Landrat Dr. Achim Brötel (hinten, v. l.) und Minister Peter Hauk (vorne, r.) trug sich Maxi-Monika Thürl ins Golde Buch der Gemeinde Seckach ein.

Im Beisein von Ehrenbürger Ekkehard Brand und Vertretern aus der Kommunalpolitik hob Bürgermeister Ludwig die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgestellte Verleihungsurkunde mit ihrem hohen Stellenwert auch für die Gemeinde Seckach hervor und ging kurz auf die Thürls Vita ein.

Sie habe im Mai 1969 die Schulleiterstelle an der Grundschule von Großeicholzheim übernommen - und das für die folgenden 37 Jahre. Bis zum heutigen Tag habe sich die Geehrte in der Ausübung zahlreicher Ehrenämter an verantwortlicher Stelle große Verdienste erworben, z. B. als langjährige Leiterin und "Motor" des Naturschutzbundes Seckach und Schefflenztal. Außerdem sei sie Leiterin der entsprechenden Arbeitsgruppe gewesen, als es Mitte der 80er Jahre darum ging, das Naturschutzzentrum "Arche" zu errichten.

Als engagierte Lehrerin habe sie sich zudem für die musikalische und gesangliche Förderung talentierter Schüler eingesetzt. Als die Gemeinde Seckach vor elf Jahren ihren Lokale-Agenda-21-Prozess einleitete, sei sie von Anfang an dabei gewesen, hob der Bürgermeister lobend hervor.

Zusammen mit weiteren Mitstreitern habe Maxi-Monika Thürl im Sommer 2009 maßgeblich die Gründung des Fahrdienstes der Gemeinde mitinitiiert, dessen Sprecherin sie bis heute noch ist. "Als dann 2015 die große Flüchtlingswelle über uns hereinbrach, war es wiederum Frau Thürl, die sich an vorderster Stelle im Arbeitskreis ,Flüchtlingsbegleitung‘ einsetzte", sagte Thomas Ludwig. 2016 habe dem jungen Flüchtling Yaqoob Muhhamadi die Abschiebung gedroht, was Maxi-Monika Thürl dazu veranlasst habe, ihn kurzerhand zu adoptieren. Inzwischen sei er beruflich integriert und habe auch das Bleiberecht zugesprochen bekommen.

Namens des Gemeinderates und der Seckacher Bevölkerung überreichte der Bürgermeister an die Geehrte den Ehrenteller der Gemeinde sowie ein Blumengebinde.

Die Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande nahm MdL Peter Hauk vor, der das uneigennützige und absolut gemeinwohlorientierte Wirken Thürls würdigte.

Namens des Neckar-Odenwald-Kreises, des Kreistages und der Kreisverwaltung schloss sich auch Landrat Dr. Brötel den Würdigungen an. In Anlehnung an ihr Flüchtlingsengagement erinnerte der Landrat daran, dass Maxi-Monika Thürl im Februar 1945 als damals Dreijährige zusammen mit ihrer Familie brutal aus dem Elternhaus im schlesischen Liegnitz vertrieben wurde und in Sachsen, Niedersachsen und Baden-Württemberg neu beginnen musste.

"Beherzt zupackend, manchmal auch kompromisslos, aber immer mit einem klaren Ziel vor Augen sind gelebte Attribute von Maxi-Monika Thürl", sagte Dr. Brötel und fügte an, dass für sie zudem der Ausspruch "nicht nur reden oder fordern, sondern vielmehr handeln" ihr Leben stets begleitet habe. Mit dem Glückwunsch zur Auszeichnung überreichte er einen Gutschein und ein Präsent.

Präsente überreichte auch Viola Plump vom geschäftsführenden Vorstand der Freunde und Förderer der Stiftung Kulturwerk Schlesien, wo die Geehrte seit über zehn Jahren jeden Dienstag in Würzburg ehrenamtlich wirkt. Aufgrund ihrer inneren Haltung, ihres tiefen Glaubens und ihrer demütigen Herzlichkeit ist sie dort eine wertvolle Stütze.

Stehende Ovationen erhielt Maxi-Monika Thürl dann nach ihren Schlussworten, die voll des Dankes, aber auch der Ungläubigkeit über die große Auszeichnung waren. Ihr Dank ging an alle Mitstreiter und Wegbegleiter wie Thomas Ludwig, Ekkehard Brand, Dr. Achim Brötel, ihre Familie und viele mehr sowie auch an alle, die zum Gelingen dieses besonderen Ehrungsabends beigetragen haben, allen voran Rainer Kampfhenkel für die gelungene Gestaltung des Eintrags in das Goldene Buch der Gemeinde Seckach. Diesen nahm Monika-Maxi Thürl zum Abschluss des Festakts mit MdL Peter Hauk und in Begleitung von Thomas Ludwig, Viola Plump und Dr. Achim Brötel vor.