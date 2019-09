Walldürn. (Sti.) Bis zu 500 Besucher wollten es sich am Donnerstag nicht entgehen lassen, als Professor Hans Joachim Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in der Walldürner Nibelungenhalle wissenschaftlich fundiert über die Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels, der die Existenz der Menschheit bedroht, referierte. Der Experte zeigte dabei auch Lösungen auf. Der Vortrag bildete die 28. Auflage des Forums "Wirtschaft, Gesellschaft und Politik".

Nachdem Bankdirektor Klaus Holderbach den Referenten vorgestellt hatte, unter dessen Leitung das Potsdam-Institut für Klimaforschung zu einem der weltweit angesehensten Institute im Bereich der Klimaforschung wurde, fesselte Professor Schellnhuber sein Publikum mit seinen Ausführungen zum Klimawandel sowie seinen Forderungen an Wirtschaft und Politik, um die akute Problematik erfolgreich zu lösen.

"Wir dürfen keine Panik aufkommen lassen und müssen Lösungsmöglichkeiten sachlich und zielgerichtet angehen", mahnte Schellnhuber. Mit Blick auf die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg freute sich der Referent, dass eine 16-Jährige das in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder einmal in Vergessenheit geratene Thema Klimawandel zuletzt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt hat.

"Die globale Mitteltemperatur ist seit Beginn des Industriezeitalters stark angestiegen - vor allem im Zeitraum von 1970 bis heute", fasste er zusammen. Diese bedenkliche Entwicklung machen zum Beispiel die Hitzerekorde der beiden Vorjahre in Deutschland deutlich. Die beiden Extremsommer erklärte Schellnhuber mit der Schwächung des Jetstreams.

Diese bis zu 300 km/h schnelle Höhenwindströmung, die die arktische Kaltluft von der temperierten Luft weiter südlich trennt, schlage mit seinen Windungen seltener bis nach Deutschland aus. Die Folge: Die Kontinente erwärmen sich wesentlich schneller, die Wetterlage wird eintöniger, extreme Wetterereignisse häufen sich.

Klimafolgenforscher Hans Joachim Schellnhuber referierte über die menschengemachte Erderwärmung. Foto: Bernd Stieglmeier

Als "Risiken am Horizont" bezeichnete Schellnhuber sogenannte Kippelemente im Erdsystem: zum Beispiel das Auftauen der Permafrostböden samt Freisetzen weiterer Treibhausgase oder das Erlahmen des Golfstroms. "Wenn sich in puncto Klimawandel nichts Entscheidendes ändert, besteht die große Gefahr einer Erderwärmung bis Ende des 21. Jahrhunderts um 6 bis 7 Grad Celsius, was zu gravierenden negativen Folgen wie dem Ansteigen des Meeresspiegels führen würde", warnte der Klimaforscher und ergänzte: "Wir sind in einem sehr kritischen Stadium angelangt, dem wir nun mit aller Vehemenz entgegenwirken müssen."

Als wirksame Maßnahmen bezeichnete der Professor eine Halbierung des Kohlendioxidausstoßes bis Ende dieses Jahrzehnts in Deutschland sowie die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien. "Der globale Baumbestand ist unser bester Klimaschützer und klimaneutraler CO2-Verbraucher", betonte er und forderte, auch im jetzigen Hightech-Zeitalter die Natur mehr denn je zu nutzen anstatt sie zu bekämpfen.

Nach dem Vortrag von Professor Schellnhuber dankte Schulleiter Torsten Mestmacher dem Referenten und überreichte gemeinsam mit Bankdirektor Rainer Kehl, Bankdirektorin Karin Fleischer und dem Fördervereinsvorsitzenden Gerd Straub ein Präsent. Anschließend erinnerte Mestmacher an eine Studie aus dem Jahr 1972, die schon damals zum Ergebnis gekommen sei, dass ein "Weiter so" drastische Konsequenzen mit sich bringen würde.

Heute, im Jahr 2019, zeige sich, dass die Zeit nicht genutzt worden sei und man viel zu wenig getan habe. "Jetzt endlich hat die Bundesregierung reagiert und ein Klimapaket bis zum Jahre 2030 auf den Weg gebracht. Aber reichen die vereinbarten Maßnahmen bei diesen Gefahren aus?", fragte der Schulleiter. Mestmacher mahnte: "Es reicht nicht, wenn sich nur Deutschland auf den Weg macht. Andere Länder müssen folgen." Dennoch könnten viele Veränderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen, nicht mehr rückgängig gemacht werden. Als Aufgabe der Schulen sah er es an, den Schülern das notwendige Wissen zu vermitteln, damit diese ihre Zukunft gestalten können.

Abschließend zitierte der Schulleiter die Antwort von Professor Schellnhuber auf die Frage, ob die Menschen es schaffen werden, noch rechtzeitig das Steuer herumzureißen: "Immer noch kann sich der Mensch von der fossilen Verführung lossagen und vor dem selbst errichteten Scheiterhaufen kehrtmachen - wenn Wissen und Wollen umgehend zusammenfinden und wenn wir deutlich mehr Glück als Verstand haben."

Der Verein der Freunde der Frankenlandschule hatte den Vortrag gemeinsam mit der Schulleitung und der Volksbank Franken organisiert.