Hainstadt. (tra) Ob der geplante Windpark im Gewann "Welscheberg" gebaut wird, ist nach wie vor unklar.

Zum Hintergrund: Die Firma Abo-Wind mit Sitz in Wiesbaden möchte nordwestlich von Hainstadt vier Windenergieanlagen errichten. Das Landratsamt lehnte die Planungen ab, da es im Gewann "Welscheberg" Schwarzstörche gäbe. Das Thema landete vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe, das am 23. August mitteilte, dass der Windpark gebaut werden darf. Die Begründung: Die Windenergieanlagen würden dem Schutzzweck des Naturparks Neckartal-Odenwald nicht zuwiderlaufen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Urteil wurde daraufhin seitens des Landratsamts analysiert. Die Behörde hat nun entschieden, Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe einzulegen, wie das Landratsamt am Freitag auf Nachfrage der RNZ mitteilte. "Wir können die Einschätzungen des Verwaltungsgerichts zur Regionalplanung und zum Artenschutz so nicht teilen. Außerdem wirft das Urteil eine Reihe grundsätzlicher Fragen auf. Deshalb streben wir nun eine Klärung durch den Verwaltungsgerichtshof an", so der Erste Landesbeamte, Dr. Björn-Christian Kleih.

Über den Antrag auf Zulassung der Berufung entscheidet nun der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.