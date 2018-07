Hardheim/Walldürn. (rüb) "Wieso halten Sie an den Plänen für den Windpark fest, wenn doch klar ist, dass sie sich nur ganz schwer realisieren lassen? Wieso dieser Aufwand? Und wieso nahmen Sie so viel Ärger in Kauf?" Diese Fragen richtete Dr. Christian Kuhn vom Vorstandsteam des Flugsportclubs Odenwald in Walldürn (FSCO)

Flugsportclub kritisiert Planungen am "Kornberg"

Hardheim/Walldürn. (rüb) "Wieso halten Sie an den Plänen für den Windpark fest, wenn doch klar ist, dass sie sich nur ganz schwer realisieren lassen? Wieso dieser Aufwand? Und wieso nahmen Sie so viel Ärger in Kauf?" Diese Fragen richtete Dr. Christian Kuhn vom Vorstandsteam des Flugsportclubs Odenwald in Walldürn (FSCO) in der Bürgerfrageviertelstunde des Hardheimer Gemeinderats an Bürgermeister Volker Rohm. Zudem verdeutlichte Kuhn, dass der Flugsportclub große Ängste bezüglich der geplanten Anlagen habe, da sie die Flugsicherheit beeinträchtigen könnten (die RNZ berichtete mehrfach). Rohm antwortete, dass sich Gemeinderat und Verwaltung an die aktuelle Gesetzeslage halten würden, und dass das kritische Gutachten der FH Aachen zu Windenergieanlagen in Flugplatznähe mehrfach in Zweifel gezogen worden sei, etwa vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Das Aachener Gutachten sei aber nur einer von drei Gründen für die bisher ablehnende Einschätzung der Landesluftfahrtbehörde, stellte Dr. Kuhn klar. Zudem habe das DLR das Gutachten nicht in Gänze in Frage gestellt, sondern nur die darin geforderten Abstandswerte zur Platzrunde.

Dr. Kuhn erneuerte seine Forderung nach einem individuellen Gutachten zu den Auswirkungen des geplanten Windparks auf die Flugsicherheit. Falls nötig, werde dies im nächsten Verfahrensschritt, dem eigentlichen Genehmigungsverfahren, folgen, sagte Rohm.

[-] Weniger anzeigen