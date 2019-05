Welche Gefahren gehen von Windrädern für die Flugzeuge am Verkehrslandeplatz Walldürn aus? Darüber diskutieren Investor und Flugsportclub heftig. Foto: Rüdiger Busch

Walldürn. (RNZ) Der Flugsportclub Odenwald hat eine kürzlich veröffentlichte Pressemitteilung der Zeag als "ignorant, irreführend und anmaßend" kritisiert und wirft dem Windparkbetreiber "fragwürdige Methoden" vor. "Wir - Vorstand und Mitglieder des FSCO, die BBG und die Piloten vom Flugplatz Walldürn - sind unverändert der Meinung, dass die projektierten Windenergieanlagen eine große Gefahr für den Flugverkehr bedeuten", heißt es in der Replik der Sprecher des Walldürner Verkehrslandeplatzes.

Der Energieversorger Zeag, der auf dem Kornberg auf Hardheimer und Höpfinger Gemarkung einen Windpark errichten möchte, hatte Ende April per Pressemitteilung verkündet, dass die geplanten Windenergieanlagen den Flugverkehr auf der Platzrunde des Verkehrslandeplatzes nicht gefährden würden. Dabei bezog sich das Heilbronner Unternehmen auf ein neues Gutachten des Luftfahrtexperten Prof. Levedag, das angeblich die Befürchtungen des Flugsportclubs widerlege.

Die Betreiber des Verkehrslandeplatzes halten dagegen, dass sich solche Aussagen nicht aus diesem Gutachten ableiten lassen. "Herr Levedag hat nur einen kleinen Teilaspekt des Gefährdungspotenzials für den Flugverkehr untersucht - und zwar die aerodynamischen Nachlaufeffekte, und da eigentlich auch nur Windscherungen", erklärt der erfahrene Pilot Dr. Christian Kuhn, der zum Vorstand des FSCO gehört. Menschliche Faktoren wie Leistungsvermögen, Flugphysiologie und psychologische Aspekte werden dagegen außer Acht gelassen.

Damit findet sich nicht nur die Pressemitteilung, sondern auch das Gutachten selbst im Fadenkreuz der Walldürner Piloten. "Es enthält Fehler und falsche Annahmen und widerspricht inhaltlich anderen Studien", sagt Fluglehrer Claus Kapferer. Außerdem verweisen die Flugplatzbetreiber auf eine Vereinbarung, die besage, dass der Luft- und Raumfahrtingenieur Dr. Volker Kassera das Levedag-Gutachten zunächst prüfen und eine Stellungnahme dazu abgeben muss, bevor es im laufenden Verfahren des GVV verwendet werden kann. Kassera hatte ebenfalls untersucht, wie gefährlich die geplanten Windräder am Kornberg für den Walldürner Flugverkehr wären - trotz derselben Daten als Grundlage für die Studien kamen er und Levedag jedoch zu gegensätzlichen Ergebnissen.

Die Bedenken bei den Verantwortlichen für den Verkehrslandeplatz sind also entgegen der Behauptung der Zeag nicht ausgeräumt. Dies könne nur eine gesamtheitliche Flugbetriebsanalyse, die sämtliche Risiken betrachtet. Eine solche kostspielige "Aeronautical Study" hatte 2017 bereits die Luftfahrtbehörde des Regierungspräsidiums eingefordert. Die Zeag, die als Investor die Kosten für dieses umfangreiche Gutachten hätte tragen müssen, konnte sich dieser Pflicht jedoch bislang entziehen, indem sie sich eines bauleitplanerischen Kniffs bediente.

Solange diese gesamtheitliche Flugbetriebsanalyse nicht vorliegt, müssen die Walldürner Gemeinderäte aus zwei widersprüchlichen Gutachten ihre eigenen Schlüsse ziehen. Sie hatten sich nach RNZ-Informationen im Sommer in der Verbandsversammlung des GVV in nicht öffentlicher Sitzung gegen die Flächennutzungsplanänderung ausgesprochen. Ob das Gutachten des Professor Levedag an dieser Entscheidung etwas ändert, bleibt nun abzuwarten.