Wertheim/Mosbach. Ein 20 Jahre alter Mann, der im Oktober 2018 einen Bekannten in Wertheim im Eingangsbereich eines Supermarkts mehrfach mit einer Machete geschlagen hatte, ist freigesprochen worden. Nach Angaben des Landgerichts wurde angeordnet, den Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Die Jugendkammer folgte damit den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Der Angeklagte sei bei der Tat aus in seiner Persönlichkeit liegenden Gründen vermindert schuldfähig gewesen, heißt es in der Begründung des Landgerichts.

Aufgrund einer früheren Gerichtsentscheidung ist der 20-Jährige bereits in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das Opfer hatte Verletzungen am Arm und am Oberschenkel erlitten.