Wertheim. (pol/van) Tödliche Verletzungen zog sich am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Reicholzheim zu. Das berichtet die Polizei.

Gegen 16.20 Uhr wollte eine 47-Jährige mit ihrem BMW an der Tauberbrücke nach links abbiegen und übersah dabei offenbar das entgegenkommende Krad. Durch die Wucht des Zusammenstoßes des Motorrads gegen die Beifahrerseite des Autos wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Identität des Verstorbenen steht nach Angaben der Beamten bislang noch nicht fest. Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Im Einsatz war neben der Polizei, dem Rettungsdienst und der örtlichen Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber.

Ob der Motorradfahrer zu schnell unterwegs gewesen war, soll ein Sachverständiger klären.