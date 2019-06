Das ​Landgericht in Mosbach. Foto: dpa

Wertheim/Mosbach. (RNZ) Ein 23-Jähriger, der kurz nach Weihnachten eine Tankstelle in Wertheim überfallen und dabei der Kassiererin mit einem Rohr gedroht hatte, ist wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Die Große Strafkammer hat angeordnet, dass der Mann in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird, wie es in einer Pressemitteilung des Landgerichts heißt.

Der 23-Jährige hatte zudem wenige Tage vor dem Überfall sechs Smartphones und Bargeld im Wert von rund 3000 Euro aus einer Turnhalle entwendet sowie wenige Gramm Marihuana und "Magic Mushrooms" aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt. Das Verfahren wegen des Diebstahls und der Betäubungsmitteldelikte wurde jedoch eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren gefordert, die Verteidigung hatte eine Strafe von zwei Jahren beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.