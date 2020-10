Hettingen. (pm) Am vergangenen Sonntag, 11. Oktober, trafen sich vier Menschen am Hettinger Sportplatz, deren Lebenswege sich dort bereits auf den Tag genau elf Jahre zuvor gekreuzt hatten – und für einen der vier wäre dieser schicksalhafte Tag im Oktober 2009 um ein Haar der letzte seines Lebens gewesen. Doch Dank des beherzten Eingreifens seiner Ersthelfer und einer bestens funktionierenden Rettungskette konnten alle nun gemeinsam darauf zurückblicken, was jeder Einzelne von ihnen seit diesem Tag alles erlebt hat, ja erleben durfte.

Der Kreisligist FC Viktoria Hettingen hatte damals den SV Osterburken zu Gast, es lief die 80. Minute. Unter den Zuschauern auch der damals 53 Jahre alte Klaus Müller, der sich wohlfühlte und vermeintlich kerngesund war. Plötzlich fiel er um und lag bewusstlos am Boden. Aufgrund eines Kammerflimmerns stand sein Herz still, und es lag ein Kreislaufstillstand vor.

Sie werben für den Welttag der Wiederbelebung: Ersthelfer Ulrich Wegert und Rudi Knühl, Klaus Müller als Betroffener eines Kreislaufstillstandes und Notfallmediziner Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker von den Neckar-Odenwald-Kliniken (von links nach rechts).

Lebensrettend für Klaus Müller waren zwei Dinge: Sofort wurde der Notruf über die 112 abgesetzt, die Leitstelle alarmierte Notarzt und Rettungswagen. Das Wichtigste aber: Zwei beherzte Ersthelfer begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Bereits 2010 beschrieben Rudi Knühl und Ulrich Wegert, was sie in dieser Situation antrieb: "Die Pumpe muss laufen, ohne die geht nichts", schilderten sie ihre Motivation. Bei der Herzdruckmassage und der Mund-zu-Mund-Beatmung wechselten sie sich ab, bis der Rettungsdienst eintraf und die Maßnahmen fortsetzte. Als Held will keiner von beiden bezeichnet werden, denn sie halten das, was sie getan haben, für selbstverständlich. "Das kann jeder, wenn es darauf ankommt!" Es ist beiden wichtig, auch anderen Mut zu einer solchen Hilfe im Notfall zu machen.

Der Notarzt, der an diesem Sonntag die Versorgung übernahm, betont aber dennoch, dass die Ersthelfer mit ihrem sofortigen Handeln nicht nur das Überleben gesichert, sondern auch einen Sauerstoffmangel im Gehirn verhindert haben. Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker weiß aus mittlerweile 30 Jahren Tätigkeit in der Notfallrettung: "Leider haben nicht alle Menschen das Glück, dass sich Umstehende trauen. Genau deshalb möchten wir mit dieser Geschichte am Welttag der Wiederbelebung zeigen, wie einfach und wichtig die Erstmaßnahmen beim Kreislaufstillstand sind." Auch mit der jährlichen Woche der Wiederbelebung wird unter dem Slogan "Prüfen – Rufen – Drücken" der Stellenwert entschlossenen Handelns im Notfall betont.

Wie ging es für Klaus Müller weiter? An den Tag seines Kreislaufstillstandes hat er keinerlei Erinnerungen, vom Flug mit dem Rettungshubschrauber, der nach seiner Stabilisierung durch das Team vor Ort auf dem Sportplatz landete und ihn in die Universitätsklinik Würzburg transportierte, weiß er aus Erzählungen. Herzkatheter, später dann ein Herzschrittmacher mit integriertem Defibrillator, Rehaklinik – und Anfang 2010 Rückkehr an seinen Arbeitsplatz bei der Buchener Stadtverwaltung. Das sind einige der Eckdaten seines Genesungsprozesses. Regelmäßige Checks seines "Defis" gehören fest zu seinem Rhythmus.

Viel wichtiger ist ihm aber, was durch seine Helfer am 11. Oktober 2009 noch alles möglich wurde: bereits elf Weihnachtsfeste im Kreise seiner Familie, die Hochzeit der Tochter, die Geburt seines Enkelkindes 2011, viele weitere Ereignisse mit Freunden – an diesem besonderen Tag betonte er mehrfach, welches Geschenk diese Jahre für ihn sind. Beim FC Viktoria engagiert er sich wieder wie zuvor für "seine" Turner, und auch bei den "Hettemer Freggern" ist er unverändert aktiv. Sogar den einen oder anderen Auftritt hat er in den letzten Jahren wieder absolviert.

Gemeinsam rufen die Ersthelfer Rudi Knühl und Ulrich Wegert sowie Notarzt Dr. Genzwürker am "World Restart A Heart Day" dazu auf, sich mit den einfachen Wiederbelebungsmaßnahmen vertraut zu machen und im Notfall zu handeln. Den Slogan findet Klaus Müller sehr gut: "Deine beiden Hände können ein Leben retten – bei mir hat es funktioniert, und dafür bin ich sehr dankbar!"