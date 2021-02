Die Auerberg-Werkrealschule in Walldürn. Foto: RNZ

Walldürn. (rnz) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen geschlossen. Für Schüler, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, will die RNZ deshalb Informationen über die Schulen weitergeben. Heute stellt Schulleiter Wolfgang Kögel die Auerberg-Werkrealschule in Walldürn vor:

Was macht Ihre Schule so besonders?

Unsere Schule will eine Schule sein, die sich ab dem ersten Schultag um ihre Schüler/innen kümmert, sie in ihren Stärken fordert und in ihren Schwächen stärkt. Eine Schule, die vor allem die Förderung ihrer Schüler/innen im Blick hat und dazu umfassende und individuell zugeschnittene Unterstützung anbietet.

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Oberstes Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, die Lernbereitschaft unserer Schüler/innen zu stärken. Dies geschieht durch die Vermittlung von Erfolgserlebnissen, die Aufarbeitung von Lücken, das Sich-Wohlfühlen in einem guten Miteinander und das Aufzeigen von beruflichen Perspektiven.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Flexible Angebote im Bereich der Nachmittagsbetreuung werden ergänzt durch Kooperationen mit lokalen Arbeitgebern im zentralen Bereich der Berufsorientierung. Nach Klasse 9 ist es möglich, freiwillig den Hauptschulabschluss abzulegen und in das berufliche Schulsystem oder in eine Ausbildung zu wechseln. Ziel des Bildungsgangs ist die berufliche mittlere Reife nach Klasse 10.

Auerberg-Werkrealschule Walldürn > Schulleiter: Wolfgang Kögel. > Schüler- und Lehrerzahl: 160 in acht Klassen, Lehrer insgesamt 16. > Schulabschluss: nach Klasse 9 Hauptschulabschluss; nach Klasse 10 Werkrealschulabschluss (mittlerer Bildungsabschluss).

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Wir wollen die passende Schule für Schüler/innen sein, die in der Schule nicht nur Erfolge feiern, die keine Angst haben vor dem Versagen und durch vergebliche Lernbemühungen in ihrer Lernmotivation geschwächt sind.

"Du bist mehr als deine Diktatnote!" Das sollen unsere Schüler/innen wieder erfahren.