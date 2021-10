Buchen. (jasch) Die Zurückhaltung der Städte- und Gemeindeverwaltungen sowie örtlicher Vereine in Sachen Weihnachtsmarktplanung ist groß. Die Sorge vor einem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionszahlen zog auch eine Verschärfung der Hygieneregeln nach sich, die in der neuen Corona-Verordnung des Landes am 15. Oktober inkraft traten. Veranstalter haben nun die Option, die 2G-Regel einzuführen, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene zuzulassen. Für die Weihnachtsmarkt-Organisatoren in der Region war die neue Verordnung die Grundlage ihrer Entscheidung. Die RNZ hat nachgefragt, wo nach aktuellem Planungsstand Weihnachtsmärkte stattfinden werden und auf welche Rahmenbedingungen sich Besucher gefasst machen müssen.

> Buchen: Nachdem die neue Corona-Verordnung abgewartet wurde, plant die Stadtverwaltung einen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende als 2G-Veranstaltung. Dies teilte Sarah Wörz vom Stadtmarketing mit. Der Weihnachtsmarkt wird voraussichtlich auf dem Musterplatz stattfinden, weil dort das Gelände abgesperrt werden kann. Gäste dürfen dann die Maske abnehmen. Sarah Wörz verwies darauf, dass alle Planungen unter Vorbehalt stehen: "Im November wird eine neue Verordnung erwartet, aber wir mussten mal irgendwo anfangen." Ein Weihnachtsmarkt in der Innenstadt – so wie es traditionell üblich ist – war aufgrund des Leitfadens der Landesregierung nicht möglich, da Zugangskontrollen erfolgen müssen, bedauerte Wörz. Als besondere Attraktion wird die BBV über die gesamte Adventszeit hinweg eine Eisbahn auf dem Musterplatz betreiben.

> Mudau: Christoph Müller vom Fachbereich Geotourismus gab bekannt, dass es in Mudau einen kleinen Weihnachtsmarkt am 11. und 12. November geben wird. Eine Umgrenzung des Geländes oder Maskenpflicht solle es nicht geben, jedoch werde man nach der aktuellen Corona-Verordnung und jeweiligen Leitlinien planen und die 3G-Regel zur Voraussetzung machen, so wie es kürzlich beim Mudauer Bauernmarkt umgesetzt wurde. "Die Auflagen schrecken uns aber nicht ab, einen Markt zu veranstalten. Im Gegenteil, wir haben auf dem Bauernmarkt gemerkt, dass es den Leuten guttut, und viele haben bereits gefragt, ob auch der Weihnachtsmarkt stattfinden wird."

> Walldürn: Der Weihnachtsmarkt in Walldürn wird seit einigen Jahren vom Stadtmarketing-Verein Walldürn gemeinsam organisiert. Doch die Corona-Bedingungen seien für den kleinen Trägerverein nicht zu stemmen, erklärte Bürgermeister Markus Günther. Man denke jedoch über Alternativen nach. Vereinsmitglied Marianne Stäudinger ergänzte: "Die Absage tut uns natürlich in der Seele weh."

> Hardheim: In Hardheim ist der traditionell dreitägige Weihnachtsmarkt auf dem historischen Schlossplatz der Gemeinde vom 26. bis 28. November eingeplant. Bis vor Kurzem hatte die Stadtverwaltung mit dem Wendelinusmarkt zu tun, berichtete Mareike Brawek, nun beginnen "unverzüglich" die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt. "Der Gemeindeverwaltung als auch dem Gemeinderat ist es ein besonderes Anliegen, den Markt in diesem Jahr stattfinden zu lassen, nachdem er im vergangenen Jahr gänzlich ausgefallen ist", betont die Hauptamtsleiterin. Allerdings kann die Entwicklung der Corona-Pandemie noch zu Änderungen führen. Nach jetzigem Stand wäre die Einhaltung und Überwachung der 3G-Regel, die Erfassung der Kontaktdaten der Besucher sowie die generelle Maskenpflicht auf dem Marktgelände denkbar. "Diese Vorgaben stellen uns vor große Herausforderungen, werden aber bei den Planungen selbstverständlich berücksichtigt und entsprechend umgesetzt", so Brawek. Ob die Weihnachtsmärkte in den einzelnen Ortsteilen durchgeführt werden, sei derzeit noch nicht entschieden.

> Adelsheim: Den Weihnachtsmarkt in Adelsheim organisiert das Jugendhaus zusammen mit der Stadt Adelsheim. Ulrike Schlegel von der Stadtverwaltung gab Auskunft: "Wir sind mittendrin in den Planungen. Der Weihnachtsmarkt wird vom 10. bis 12. Dezember im Schlosshof, auf dem Rossparkplatz sowie im Oberschlosshof aufgebaut." Das Gelände wird mit Bauzäunen abgegrenzt und es gilt die 3G-Regel. Die Markthütten sollen so aufgestellt werden, dass sie entzerrt sind. Zum ersten Mal wird außerdem die JVA beim Weihnachtsmarkt vertreten sein. Gute Nachrichten hatte Schlegel auch in Sachen Resonanz: "Das Interesse unter den Händlern war groß, wir können keine Hütten mehr vergeben. Wir haben von Anfang an gesagt, dass, sobald es wieder möglich ist, wir auch einen Weihnachtsmarkt veranstalten wollen."