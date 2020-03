Buchen. (rüb) Kaum eine Branche ist von den Einschränkungen im Zuge der Coronakrise so betroffen wie der Einzelhandel. Ob Bekleidungsgeschäft, Buchladen oder Spielzeuggeschäft: Viele Fachhändler fürchten um ihre Existenz – auch weil noch überhaupt nicht absehbar ist, wie lange die Geschäfte, die keine Artikel des täglichen Bedarfs führen, ihre Türen schließen müssen. Die Stadt Buchen hat nun eine bemerkenswerte Aktion zur Unterstützung der Läden gestartet: einen Webshop, in dem 13 örtliche Händler zum Start rund 2000 Produkte anbieten. Die technische Umsetzung hat die Werbeagentur Schreiber und Grimm innerhalb von nur vier Tagen erledigt – noch dazu kostenlos, getreu dem Motto "Weil wir Buchen lieben!".

In einem Pressegespräch im Rathaus stellten Sarah Wörz und Teresa Dittrich (Stadt Buchen), Marko Eichhorn und Simone Farrenkopf (Aktivgemeinschaft) und Matthias Grimm (Schreiber und Grimm) die Initiative am Dienstag vor.

Sie setzen gemeinsam ein positives Zeichen in der Krise: Marko Eichhorn, Matthias Grimm, Teresa Dittrich, Sarah Wörz und Simone Farrenkopf (von links) stellten am Dienstag den neuen Webshop der Buchener Einzelhändler vor. Foto: Rüdiger Busch

"Wie können wir in dieser schwierigen Situation den Einzelhandel in Buchen stärken?" Als Sarah Wörz, im Rathaus für Tourismus und Stadtmarketing zuständig, über dieser Frage grübelte, kam ihr der vor einigen Monaten gestartete Onlineshop der Stadt in den Sinn. Sie nahm Kontakt zu Matthias Grimm auf, der diesen Webshop aus der Taufe gehoben hatte. Parallel sprach ihre Kollegin Teresa Dittrich die Einzelhändler an. Innerhalb weniger Tage wurde aus dem Einfall ein funktionierender Onlineshop: Unter www.i-love-buchen.de findet der Internetsurfer derzeit rund 2000 Produkte von 13 örtlichen Händlern.

"Das Ganze funktioniert wie jeder andere Onlineshop", erklärt Matthias Grimm. Auf der Startseite bekommt der Kunde per Zufallsgenerator aktuelle Angebote eingeblendet. Anschließend kann er sich durch verschiedene Rubriken wie Bekleidung, Sport, Dekoration, Nützliches oder Geschenkideen durchklicken, die Produkte anschauen und in den Warenkorb legen. Vor dem Abschicken der Bestellung muss er noch Name und Adresse eingeben. Anschließend geht die Order an den jeweiligen Händler, der dann Kontakt zum Kunden aufnimmt, um zu klären, wann er die Ware ausliefert. Apropos Auslieferung: Morgens bestellt, nachmittags gebracht – damit könne sich der Einzelhandel durch Schnelligkeit und kurze Wege zudem von den großen Onlineshops abheben, meint Marko Eichhorn.

Ob Artikel auch zur Auswahl bestellt werden können und wie die Bezahlung funktioniert, wird im Zuge der Kaufabwicklung geklärt. Überwiegend wird Rechnung favorisiert, damit in diesen Zeiten kein persönlicher Kontakt zwischen Kunde und Händler nötig wird.

"Weitere Geschäfte sind jederzeit willkommen", erläutert Teresa Dittrich und weist darauf hin, dass die Händler ihre Produkte und Angebote später selbst verwalten und eingeben können. Die Einrichtung des Webshops – übrigens eine Eigenentwicklung von Schreiber und Grimm – hat die Werbeagentur komplett selbst erledigt, ohne dass die Stadt oder die Einzelhändler dafür etwas zahlen mussten. Ob das Angebot auch nach der Krise aufrechterhalten wird, steht noch nicht fest, ist aber durchaus denkbar.

Zudem können sich die Nutzer über die Angebote der heimischen Gastronomie in Zeiten von Corona informieren: Gaststätten mit Liefer- und Abholservice können dort ihre Speisekarte abdrucken.

Einen Hingucker hat Matthias Grimm mit dem Logo des Webshops geschaffen: Das Schlagwort "I love Buchen" wird mit einem stilisierten Wartturm und einem Herz bildlich ansprechend umgesetzt.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Kunden auch rege Gebrauch vom neuen Angebot machen: "Wir setzen auf den Gemeinschaftssinn der Buchener und der Region", erklärt Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft. Jeder Tag, den ein Geschäft länger schließen müsse, schmälere die Aussichten, dass es die Krise überstehe. "Auch wenn wir im Internet natürlich nicht die Umsätze erwirtschaften werden wie im Laden, so kann der Webshop uns doch dabei helfen, uns am Leben zu halten, da ein Teil der Fixkosten damit gedeckt werden könnte", so Eichhorn. Und weiter: "Wenn dies gelingt, dann wäre der Webshop für den Buchener Einzelhandel ein Segen in der Coronakrise."

"Es tut uns einfach gut, dass wir Unterstützung spüren", betont die stellvertretende Vorsitzende Simone Farrenkopf, die auf ein Gewinnspiel zum Start des Webshops hinweist: Unter allen Käufern werden bis 19. April zehn Einkaufsgutscheine der Aktivgemeinschaft über je 50 Euro verlost. Ein zusätzlicher Anreiz für die Kunden, doch die wichtigste Botschaft ist klar, wie Marko Eichhorn mit nachdenklichen Worten unterstreicht: "Nur wenn die Menschen in der Region jetzt zusammenhalten, wird es auch in Zukunft einen Weihnachtsmarkt oder eine Aktivnacht geben."

Bisher dabei sind:

> Einzelhändler: Buchhandlung Volk, Eichhorn Mode, Grafikhaus, Inges Nähzimmer, Intersport MuM, Katja Steimer Telekommunikation, Kellereiladen, Knapps Laden, Manovic Bilder und Rahmen, Mathes Bekleidung, Scherzer & Rakus Gardinen und Wohnaccessoires, Schuh- und Sporthaus Haag und Schuhhaus Farrenkopf

> Gastronomen: "Appennino – Altes Milchhäusle", "Asia-Bistro" am Bahnhof, Gasthaus "Zur Sonne", "Goldener Engel" in Hollerbach, "Prinz Carl" (ab 6. April), "Reichsadler", "Roadhouse" in Eberstadt und "Seeterrasse" in Eberstadt.

Info: Als Kontaktperson steht im Rathaus Teresa Dittrich zur Verfügung: Tel. 06281/31-111. E-Mail: teresa.dittrich@buchen.de.