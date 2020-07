Die Schüler der Klassen 10a am Walter-Hohmann-Schulzentrum in Hardheim haben am gestrigen Mittwoch erfolgreich ihre Prüfungen zur mittleren Reife abgelegt. Fotos: Elmar Zegewitz

Hardheim. (zeg) Die Tradition guter Abschlüsse setzten auch die diesjährigen beiden Abschlussklassen der Realschule Hardheim und die Hauptschüler bei den Abschlussprüfungen am Walter-Hohmann-Schulzentrum zur Freude von Realschulrektor Harald Mayer fort, der schon seit 18 Jahren dabei ist.

So erzielten die Schüler der Klasse 10a mit Klassenlehrer Steven Bundschuh den anerkennenswerten Notenschnitt von 2,3 und die Schüler der Klasse 10b mit Klassenlehrerin Nadine Dedio kamen auf einen vom Realschulrektor als lobenswert bezeichneten Notenschnitt von 2,1. Schulbester ist mit einem Schnitt von 1,3 Florian Walter. Der Gesamtnotenschnitt liegt bei 2,2. Auch das Abschlussergebnis der Hauptschüler von Peter Wochner könne sich nach Aussage von Harald Mayer durchaus sehen lassen.

Den erreichten Notenschnitt zählte der Rektor mit zu den besten in den vergangenen Jahren erreichten Ergebnissen. Er hob hervor, dass fast die Hälfte der Prüflinge mit einem Lob oder Preis abschloss. Diese zählte er mit besonderer Anerkennung verbunden namentlich auf. Außerdem betonte Mayer, dass sich die Ergebnisse aller Realschulen im Neckar-Odenwald-Kreis auf Landesebene ebenfalls sehen lassen könnten und dem gewohnt guten Ruf der Realschulen damit Rechnung trügen.

"Dies alles sorgte für einen schönen Morgen", freute sich Mayer auch in Anbetracht der Tatsache, dass alle Schüler die Prüfungen bestanden. Diese wurden in diesem Jahr wegen der Coronakrise ohne die Prüfer aus Partnerschulen, sondern intern von den eigenen Fachlehrern bewertet. Zu den erzielten Ergebnissen gratulierte er den Schülern. Die Überreichung der Abschlusszeugnisse kündigte Mayer für Freitag bei der offiziellen Verabschiedung der Schüler in Anwesenheit von Bürgermeister Rohm an, während von ihnen gewünschte Zeugnisabschriften bereits im Anschluss an die Bekanntgabe bei den Klassenlehrern erhältlich seien.

Die Schüler der Klasse 10b am Walter-Hohmann-Schulzentrum in Hardheim haben am gestrigen Mittwoch erfolgreich ihre Prüfungen zur mittleren Reife abgelegt.

In Anbetracht der erfreulichen Ergebnisse hielt der Rektor gebührendes Feiern durchaus für angebracht, wollte dabei aber jegliche Übertreibung und Auswüchse ausgeschlossen wissen.

Im Namen der Klassenlehrer richtete Steven Bundschuh Worte der Anerkennung und Gratulation für das gute Abschneiden an die Abschlussschüler. Er wünschte ihnen: "Geht weiterhin einen guten Weg, gebt Gas bei allen weiteren Vorhaben und werdet glücklich."

Folgende Schüler haben die mittlere Reife in der Tasche:

Klasse 10a: David Beck, Ewald Hein, Nele Leuchs, Barbara Liesberg, Lena Zimmermann, Tim Nagy-Roth, Veronika Wilberg (alle Hardheim), Mario Berberich, Kim-Lea Böhm, Felix Eiermann, Enya Farrenkopf, Moritz Kaiser , Nico Knapp-Holldorf, Jonathan Ruff, Michelle Schweigert, Kevin Witkin (alle Höpfingen), Marie Fillsack, Jannik Reinhard, Tom Weniger (alle Gerichtstetten), Irmela Linnéa Hanke, Alexander Hoffbauer (beide Waldstetten) und Samin Pusculovic (Walldürn).

Klasse 10b: Justin Bachmann, Lukas Böhrer, Jan Mark Endrich, Matthias Günther, Leonie Hahn, Jona Hallbaur, Nicole Hein, Florian Walter, Nikita Weichel, Johanna Weihbrecht, Paulina Malas (alle Hardheim), Christopher Hofmann, Annika Janson, Celina Vath (alle Höpfingen), Eprol Magdaline Binuya (Gerichtstetten), Oliver Adelmann (Schweinberg), Marcello Greulich (Schweinberg), Jannik Grohs, Jonah Volk (alle Schweinberg), Luisa Frank, Louis Glaser (beide Erfeld), Patricia Berberich (Dornberg), Luca Böhrer (Steinfurt), Leon Kuhn (Waldstetten).

Die Preisträger: Florian Walter (1,3), Annika Janson (1,4), Paulina Malas (1,4), Luisa Frank (1,5), Irmela Linnéa Hanke (1,5), Barbara Liesberg (1,5), Johanna Weihbrecht (1,5), Veronika Wilberg (1,5)

Ein Lob erhielten: Christopher Hofmann (1,7), Nele Leuchs (1,7), Jonathan Ruff (1,7), Matthias Günther (1,8), Ewald Hein (1,8), Celina Vath (1,8), Jona Hallbaur (1,9), Leon Kuhn (1,9), Marie Fillsack (2,0), Nicole Hein (2,0), Moritz Kaiser (2,0).

Den Hauptschulabschluss legten erfolgreich ab: Muzaffer Muslubas und Leonie Krassmann (beide Hardheim).