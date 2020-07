Walldürn. (dore) "Wie kann man die Heimat besser erkunden, als auf Schusters Rappen?", brachte es Bundestagsabgeordneter Alois Gerig auf den Punkt. Und um die heimische Landschaft noch besser fußläufig kennenlernen zu können, gibt das Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Odenwaldklub nun zwei neue, nach einem neuartigen innovativen Konzept gestaltete, amtliche Wanderkarten für die Regionen Walldürn und Wertheim heraus. Diese wurden am gestrigen Freitag auf der "Schmittshöhe" bei Walldürn vorgestellt.

Über 20 Erlebnis- und Rundwege, 24 Qualitätswanderwege und weitere 20 Wanderwege der Regionen Walldürn (Gegend um Mudau, Buchen, Amorbach und Beerfelden inklusive) und Wertheim (Gegend um Freudenberg, Miltenberg und Külsheim inklusive) können mit den beiden neuen Wanderkarten erkundet werden. Neben den Wanderwegen sind auch die Haltestellen des ÖPNV und sehenswerte Ziele wie Schlösser, Burgen, Aussichtstürme oder Museen enthalten. In den Karten werden die gleichen Wanderwegsymbole wie vor Ort in der Natur genutzt.

Zum Präsentationstermin begrüßte Bürgermeister Markus Günther neben Alois Gerig auch den Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, Ingrid Welz (stellvertretende Vorsitzende des Odenwaldklubs) und Robert Jakob (stellvertretender Präsident des Landesamts für Geoinformation und Landesentwicklung, kurz LGL) sowie weitere Vertreter des Landesamts und des Biotopschutzbundes Walldürn. Günther bezeichnete es als passend, dass die Vorstellung der Wanderkarten in Walldürn stattfinde, habe doch die Wallfahrtsstadt eine große Verbundenheit mit dem Wandern als Ziel der Wallfahrt. Der Ort der Vorstellung, das Biotop "Schmittshöhe", sei als Mekka für Pflanzen und Tiere immer ein lohnenswertes Ziel für Naturliebhaber. Er dankte dem Biotopschutzbund, dessen Verdienst der Erhalt dieses Biotops sei und dem Odenwaldklub, der mit seinen Wanderangeboten der Bevölkerung ins Bewusstsein rufe, wie schön die hiesige Landschaft sei.

Ingrid Welz vom Odenwaldklub sagte: "Ich wurde oft angesprochen, ob es noch mehr Wanderkarten gibt." Umso mehr freue sie sich nun über die beiden neuen Wanderkarten. Es sei wichtig, die Region ins richtige Licht zu setzen, Wege und Besonderheiten ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Sie bedankte sich für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem LGL und schloss mit den Worten: "Ich würde mich freuen, wenn die Karten rege genutzt werden", ihre Rede.

Minister Peter Hauk meinte: "Viele kennen es vom Navigationssystem, die Stimme am Ende der Fahrt: ,Ihr Ziel ist erreicht’. Das trifft für Wanderer nur bedingt zu, der Weg ist bekanntlich das erklärte Ziel. Aber wichtig ist natürlich, dass man vom Weg nicht abkommt." Damit das nicht passiere, gebe es Wanderkarten. Er bevorzuge immer noch die Handkarten, gleichwohl es die neuen Karten auch digital gebe. Doch noch gebe es auch Funklöcher, da sei die gedruckte Karte dann von Vorteil. Er stellte die zuverlässige Hintergrundarbeit der Vermessungsingenieure und Kartographen, die die Geodaten immer wieder aktualisierten, und die gute Zusammenarbeit zwischen dem Odenwaldklub und dem LGL heraus. Das sei nicht selbstverständlich und in anderen Bundesländern nicht gang und gäbe. Es gehöre auch zur Daseinsvorsorge, die Natur einer breiten Bevölkerung erlebbar zu machen. Deshalb würden Geodaten nicht nur in den städtischen Hotspots, sondern in genauso großem Umfang in ländlichen Räumen erfasst. Eine landesweit gleiche Entwicklung sei ihm wichtig.

Alois Gerig sah in der Coronakrise auch eine Chance für die Region: "Ich bin überzeugt, dass wir sehr viel Zukunftspotenzial für den Tourismus in der Region haben." Er dankte dem Odenwaldklub und Biotopschutzbund für ihr Engagement für die Heimat.

Robert Jakob vom LGL betonte wie bereits Hauk die starke Nachfrage nach Wanderkarten:"Wir haben derzeit eine über 50-prozentige Steigerung beim Verkauf." Die Wanderkarten erlebten dieses Jahr eine wahre Renaissance. Die neue Serie mit den Karten Walldürn und Hardheim werde im Format 1:25.000 herausgegeben. "Sie passen gut in die Jackentasche oder den Rucksack und sind damit bestens für Wanderungen geeignet." In Baden-Württemberg gebe es nun 72 Kartenblätter, mit den neuen Wanderkarten sei der nördliche Bereich damit abgeschlossen.

Info: Die neuen Wanderkarten gibt es im Buchhandel oder über die Internetseite des Landesamts unter www.lgl-bw.de zu kaufen.