Zoey Stache ist in ihren jungen Jahren bereits schwer erkrankt. Repro: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Ein großes Anliegen des Walldürner Zapfsäulen-Teams ist es, die an Nierenkrebs und Lungenkrebs schwer erkrankte Zoey Stache auf ihrem Leidensweg finanziell zu unterstützen. Diese Aktion soll der Mudauer Familie Stache zeigen, dass Menschen aus der Region mit dieser fühlen und helfen möchten.

Das Tankstellenteam hat in den vergangenen Monaten zusammen mit der tatkräftigen Unterstützung der Bäckerei Falco Günter und der Eintracht 93 insgesamt 1000 Euro gesammelt und das Spendengeld nun an die Zoeys Familie übergeben – angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante nicht persönlich, sondern per Überweisung auf das Spendenkonto der Familie.

Wie die Mutter der kleinen Zoey berichtet, standen im Dezember vergangenen Jahres im Verlauf von vier Krankenhausbesuchen erneut viele Untersuchungen bei der Siebenjährigen an – darunter ein Lungenfunktionstest, Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen sowie eine MRT. "Der Lungenfunktionstest war dabei leider nicht so, wie er sein sollte", berichtet ihre Mutter. Das habe sich im Lebensalltag des Mädchens dadurch bemerkbar gemacht, dass sie sehr schnell aus der Puste war.

Nach den Weihnachtsfeiertagen erhielt die Familie Stache einen Anruf, dass beim Röntgen der Lunge eine Auffälligkeit festgestellt worden sei, doch eine Magnetresonanztomografie ergab kurz vor Silvester keine zusätzliche Krebsdiagnose. Im Januar folgten dann nochmals alle zwei Wochen weitere Klinikbesuche mit zahlreichen Untersuchungen, und des Weiteren musste die Familie Stache mit Zoey in die Technische Orthopädie in Heidelberg, um dort überprüfen zu lassen, ob Zoey die Orthesen und den Rollstuhl weiterhin benötigen würde. Laut den Ärzten ist die Siebenjährige auch künftig noch darauf angewiesen. "Da sich die bisherigen Orthesen sowie Nachtorthesen bei der Untersuchung zwischenzeitlich als zu klein erwiesen, benötigte Zoey nun neue, größere Orthesen und Nachtorthesen ebenso wie einen neuen Rollstuhl", erklärt ihre Mutter. Die Familie Stache hofft, dass sie hierbei keine Probleme mit der Abrechnung bekommt.

Das schwere Schicksal von Zoey hatte das Zapfsäulen-Team bereits im Sommer des Vorjahrs dazu bewegt, an der Esso-Station Spieler in der Buchener Straße sowie zwischenzeitlich bei der Bäckerei Günter in der Klosterstraße und im Clubheim der Eintracht 93 Spendenkassen aufzustellen.

Info: Die Familie Stache hat zudem ein Spendenkonto für Zoey eingerichtet:

DE81 6746 1424 1566 0044 09.