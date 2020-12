Walldürn/Mosbach. (jam) An einem Tag, an dem Gläubige die frohe Botschaft der Menschwerdung Gottes feiern, verkündet Stabsunteroffizier Müller nur selten gute Nachrichten. Der Soldat des Logistikbataillons 461 aus Walldürn unterstützt an Heiligabend das Gesundheitsamt dabei, Infektionsketten zu durchbrechen und Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. Für seinen Dienst hat er sich freiwillig gemeldet. Auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen helfen Soldaten aus der Nibelungenkaserne dabei, vom Mosbacher Landratsamt aus Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nachzuverfolgen.

Mit ihrer Arbeit leisten sie einen unschätzbaren Beitrag dabei, die Dynamik der Epidemie auszubremsen. Manchen Bürger im Kreis treibt der Anruf aus dem Gesundheitsamt aber erst einmal den Angstschweiß auf die Stirn. Für einige ist es die Bestätigung, dass sie engen Kontakt zu einem Träger des Coronavirus hatten – und damit kann einhergehen, dass sie sich nun in Quarantäne begeben müssen. Trotzdem begegnen nur wenige Angerufene dem Stabsunteroffizier mit Ablehnung. "Die allermeisten warten schon fast sehnsüchtig auf unseren Anruf", offenbarte er in einem Gespräch mit der RNZ im November. "Die Leute wollen ihre Fragen loswerden und arbeiten dann gut mit."

Dennoch bleibt die Nachverfolgung eine anspruchsvolle Aufgabe. "Der Neckar-Odenwald-Kreis hat es aktuell mit einem diffusen Ausbruchsgeschehen zu tun", hatte Pressesprecher Jan Egenberger bereits vor zwei Wochen betont, als der steile Anstieg der Inzidenz-Zahlen noch längst nicht abgeschlossen war. Mit einem Wert im hohen 300er-Bereich und etwa 600 akut Infizierten braucht es weiterhin viel Personal im Gesundheitsamt, um alle Kontaktpersonen zu erreichen.

Trotz des Weihnachtsfests sieht man sich im Landratsamt gut gerüstet: "Das Gesundheitsamt im Neckar-Odenwald-Kreis ist über die anstehenden Feiertage personell gut aufgestellt", teilt Marion Günther, die persönliche Referentin von Landrat Achim Brötel mit. An Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen sind etwa 60 Personen in mehreren Schichten in den verschiedenen Bereichen des Gesundheitsamts im Einsatz. "Insbesondere die Kontaktpersonennachverfolgung an den Anamnese-Telefonen ist gewährleistet", so Günther.

Weder der Bundeswehr noch der Behörde fiel es dabei schwer, Arbeitskräfte zu finden. "Die Kollegen haben sich vielfach freiwillig angeboten, über die Feiertage eine Schicht zu übernehmen", lässt der Landrat mitteilen. Er ist sehr dankbar über die große Bereitschaft der Beschäftigten, über die Weihnachtsfeiertage Dienst zu tun. Ein solches Lob kann der Kompanieeinsatzoffizier Jan-Frederik Dammenhain ebenfalls den Corona-Detektiven aus dem Logistikbataillon weitergeben: "Eine beachtliche Anzahl der Soldaten, die aktuell in mehreren Gesundheitsämtern in der Region Amtshilfe leisten, hat sich freiwillig für Schichten an den Weihnachtstagen gemeldet." Das erspare den Vorgesetzten, unangenehme Entscheidungen treffen zu müssen.

Denn allzu viel festliche Atmosphäre können die Helfer an den Anamnese-Telefonen wohl kaum erwarten. Immerhin: "Manche Gesundheitsämter haben für ihre Mitarbeiter und die Soldaten eine kleine Weihnachtstüte vorbereitet", weiß Dammenhain. Zudem halte die Kompanie für die uniformierten Kontaktpersonen-Nachverfolger eine Aufmerksamkeit parat. "Den Umständen entsprechend wird bei der Arbeit aber wohl eher wenig Weihnachtsstimmung aufkommen", prophezeit der Presseoffizier aus Walldürn.

Im Gegenteil: "Sie gehen davon aus, dass ihre Arbeit noch weiter zunimmt", gibt Dammenhain die Einschätzung der Soldaten wieder, die an der Telefon-Front ihren Dienst leisten. Denn die Lockerungen über Weihnachten bedeuten, dass Infizierte wieder potenziell mehr Kontakte haben – und damit die Liste der Personen, die das Gesundheitsamt abtelefonieren muss, wächst.

"Sie sind tief in der Materie drin und sehen das realistisch, aber natürlich wünschen sie sich trotzdem bessere Fallzahlen." Damit sind die Angehörigen des Logistikbataillons 461 nicht die einzigen, die zu und nach Weihnachten nicht mit einer Verschnaufpause für Gesundheitsämter rechnen. RKI-Präsident Lothar Wieler hat am Dienstag in Berlin gesagt: "Wir befürchten, dass sich durch die Feiertage das Infektionsgeschehen noch weiter anspannen könnte."