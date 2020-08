Das ehemalige Schwesternhaus im Norden Walldürns wurde ab 2001 umgebaut, zwei Jahre später nahm der AWO-Kreisverband dort das Wohn- und Pflegezentrum Maria Rast in Betrieb. Nun steht der riesige Gebäudekomplex zum Verkauf. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Das Wohn- und Pflegezentrum Maria Rast soll verkauft werden. 4,3 Millionen Euro wollen die Eigentümer mit dem mehr als 2500 Quadratmeter großen Komplex am Waldrand erzielen. Aktuell hat die AWO Neckar-Odenwald-Kreis das ehemalige Schwesternhaus gepachtet und bietet dort 44 Pflegeplätze an. Zumindest kurzfristig hätte ein rascher Eigentumswechsel aber keine negativen Folgen für die Bewohner. Der Pachtvertrag der Awo läuft noch bis 2023. Erst dann stehen neue Verhandlungen an.

Dennoch warnt Kurt Kempf, der Vorsitzende des Walldürner Awo-Ortsverbands: "Es wäre fatal, wenn es jemand erwirbt, der den sozialen Gedanken nicht großschreibt." Er befürchtet, dass die Arbeit vieler Jahre nun zum Ausverkauf stehe. Denn das Pflegezentrum, das 2003 seinen Betrieb aufnahm, steht ihm zufolge mittlerweile hervorragend da: "Es läuft alles sehr gut, es ist alles geregelt."

Doch der Kreisverband hat es selbst in der Hand zu vermeiden, dass es in drei Jahren eventuell zu einer bösen Überraschung kommt. "Wir sind sehr daran interessiert, die Immobilie zu erwerben", lässt Awo-Geschäftsführer Peter Maurus auf Anfrage der RNZ durchblicken. Die geforderten 4,3 Millionen Euro sind für den Kreisverband aber zu hoch. "Wir können natürlich nicht jeden Preis bezahlen", so Maurus. Denn dann müssten die Bewohner die hohen Ausgaben refinanzieren.

Laut dem Geschäftsführer haben die Eigentümer bereits vor eineinhalb bis zwei Jahren signalisiert, dass sie verkaufen möchten. "Die Awo hat damals ihr Kaufinteresse angezeigt, aber zwischen den Preisvorschlägen beider Seiten gab es eine erhebliche Differenz", erinnert sich Peter Maurus. Dennoch laufen die Gedankenspiele bei der AWO weiter, die Preisverhandlungen sollen "mit Augenmaß" geführt werden. Der Geschäftsführer: "Wir sind im Gespräch mit unserer Hausbank."

Eine wichtige Rolle hat Maurus zufolge die Entwicklung des Markts. Aktuell entsteht mit großen Seniorenzentren in Höpfingen und Rosenberg neue Konkurrenz in modernster Bauart. Dagegen hat Maria Rast als ehemaliges Kloster eine "sehr sehr lange Vergangenheit. Bei einer solchen Spezialimmobilie stehen immer wieder Renovierungsmaßnahmen an", gibt Maurus zu bedenken.

Zuletzt wurde das ehemalige Schwesternhaus ab 2001 umfassend umgebaut und saniert. Solche regelmäßig anstehenden Ausbesserungen sind für den Kreisverband ein weiteres Argument, den Gebäudekomplex zu erwerben. "Wir haben großes Interesse daran, das in die eigene Hand zu nehmen, damit wir das Tempo der Renovierung selbst bestimmen können", sagt der Geschäftsführer Peter Maurus.

Eine größere Investition, die voraussichtlich langfristig nötig wird, ist der Umbau der vorhandenen Doppelzimmer im Walldürner Pflegezentrum zu Einzelzimmern. Denn laut der Landesheimbauverordnung darf es in Pflegeheimen seit September 2019 im Wesentlichen nur noch Einzelzimmer geben. Die aktuelle Aufteilung der Zimmer in Maria Rast – mit etwa zwei Dritteln der Plätze in Einzelzimmern und einem Drittel in Doppelzimmern – ist allerdings aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landratsamt noch bis Anfang 2028 zulässig.

Die angrenzende Kapelle Maria Rast kommt ebenfalls unter den Hammer. Foto: Mayer

Fiele diese Ausnahmeregelung dann weg, könnten nur Investitionen in einen Umbau verhindern, dass die Zahl der Pflegeplätze deutlich sinkt. Maurus zufolge habe man erst kürzlich aufgrund einer anderen Gesetzesvorgabe einen solchen Platz verloren: "Diesen Umsatzausfall von 36.000 Euro jährlich bei gleichbleibenden Kosten muss man erst einmal kompensieren."

Neben den Pflegeappartements, die allesamt über ein eigenes Bad mit Dusche und WC verfügen, bietet das Pflegeheim, das im Norden Walldürns am Waldrand gelegen ist, eine Küche, eine eigene Wäscherei, eine Cafeteria und mehrere Gemeinschaftsräume an. Der barrierefrei zugängliche "Garten der Sinne" ermöglicht eine Gartentherapie für Demenzpatienten. Außerdem können in der angrenzenden Kapelle Maria Rast, die mit zum Verkauf steht, Veranstaltungen ausgerichtet werden.