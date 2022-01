Von Friedbert Günther

Walldürn. Das Gewerbe des Berufs der "Müller" lässt sich wie kein zweites auf viele Jahrtausend Jahre Geschichte zurückverfolgen. Es ist zugleich ein Rückblick auf die Entwicklung der Technik schlechthin: Denn alles, was damals anfing, sich zu drehen, hieß Mühle. Angesichts des Endes des alten familiengeführten Handwerksbetriebs in der Schwanenmühle, um Platz für Wohnungsbau zu machen, hatte sich die RNZ vor der Schließung mit Müllermeister Wolfgang Gehrig unterhalten.

Wolfgang Gehrig zeigt den Aspirateur, der das Korn von der Spreu trennt. Foto: jam

Er berichtet von der Zeit, als er als kleiner Junge seinen Eltern in der Mühle half – von einer schwierigen Periode, als sein Vater im Krieg war und seine Mutter die Mühle allein betreiben musste. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte man das Getreide und das gemahlene Mehl noch mit dem Pferdefuhrwerk vom oder zum Kunden gebracht. "Während des Kriegs bis 1949 belieferten wir die Kunden mit einem eigenen Lkw mit Holzvergasermotor, den wir später durch einen neuen der Marke ,Borgward‘ ersetzt haben", erinnert sich Gehrig. 1955 wurde in die Mühle ordentlich investiert und auf ein neues Mahlsystem mit pneumatischer Fördereinrichtung umgestellt.

Der Walldürner Familienbetrieb hatte einen eigenen Mühlenladen. Repro: Friedbert Günther

Als Wolfgang Gehrig dann 1979 als ausgebildeter Müllermeister den Betrieb übernahm, war der Übergang von der Lohn- zur Handelsmühle längst abgeschlossen. Für die angelieferten Getreidesorten ließ seine Familie ein Vorratssilo mit 200 Tonnen Inhalt im Hof anbauen. Die Lagerkapazität erhöhte sich damit auf 800 Tonnen – und die verschiedenen fertiggemahlenen Mehlsorten waren damit ständig vorrätig.

In der Vergangenheit holten die Kunden, wie zum Beispiel die Bäcker, ihr Mehl in eigenen Behältnissen mit Deckel oder Mehlkisten ab. Später füllte die Schwanenmühle das Mehl in Papiersäcke ab und stellte es dann in Ein-Kilogramm-Tüten für die Kunden bereit. Bereits in den 1980er Jahren wurde für den Lastwagen ein Siloaufbau eingesetzt, mit dem bis zu 4500 Kilogramm Mehl an die Bäcker ausgeliefert werden konnte.

In den Walzenstühlen der Schwanenmühle wurde das Getreide vermahlen. Repros: Friedbert Günther

Eine weitere zukunftsorientierte Maßnahme war die Einrichtung eines Ladengeschäfts in der Mühle. Damit konnten nicht mehr nur Bäckereien das Mehl erwerben, sondern auch Hausfrauen ihr Mehl direkt von der Mühle beziehen. Der Boom der Großmärkte sorgte dann jedoch für Umsatzeinbrüche, sodass sich der Mühlenbesitzer Wolfgang Gehrig nach neuen Kunden umschauen musste. Ihm entgegen kam die Ansiedlung der Firma Seitenbacher in Buchen, die er mit seinen Produkten beliefern konnte.

Allerdings gelang es Wolfgang Gehrig nicht, Nachfolger für die Schwanenmühle zu finden, sodass er aus Altersgründen seinen Familienbetrieb im März 2018 aufgab und das Gebäude verkaufte. Somit ist eine lange, über drei Generationen alte Handwerkstradition in Walldürn Geschichte.