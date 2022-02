Von Helmut Greulich

Rippberg. Am 25. Januar ist der ehemalige Rektor der Konrad-von-Dürn-Realschule, Werner Friedel, in seinem 90. Lebensjahr in seinem Haus in Rippberg verstorben. Sein ganzes Berufsleben verbrachte er in Walldürn und war eine der prägenden Persönlichkeiten für die Entwicklung der Realschule in Walldürn.

Werner Friedel wurde am 14. Juli 1932 in Baden-Baden geboren, hat also die Schrecken der Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkriegs schon sehr bewusst erlebt und daraus Konsequenzen für sein eigenes Leben gezogen. Wenn er als Lehrer auch nicht Gemeinschaftskunde unterrichtete, so konnten seine Schüler doch nie Zweifel an seiner demokratischen Gesinnung und seiner Friedensliebe haben. Der Umgang mit seinen Mitmenschen war von einem freiheitlichen Menschenbild, von Achtsamkeit und Toleranz geprägt. Das wussten seine Schüler zu schätzen.

Nach dem Abitur studierte er zunächst Biologie und Mathematik an der TH in Karlsruhe und hatte dort eine Assistentenstelle. Er entschloss sich dann aber, Lehrer zu werden und studierte Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule. Seine erste Anstellung fand er an der Schule in Rippberg, wo seine Frau tätig war. Da er eine große Affinität für Naturwissenschaften hatte, machte er die Fachgruppenprüfung in Mathematik und Physik und wechselte an die Realschule Walldürn, die sich als "Realschulzug" erst in den Anfängen befand und langsam aus der Volksschule herauswuchs. Als einer der ersten Lehrer an dieser neuen Schule konnte er sie entscheidend mitprägen und in die Selbstständigkeit führen. So war es fast folgerichtig, dass er Ende März 1980 – nach der Pensionierung des ersten Realschulrektors Gerhard Doll – mit der Leitung der Konrad-von-Dürn-Realschule betraut wurde.

Als Naturwissenschaftler verfolgte Werner Friedel natürlich alle Neuentwicklungen auf elektronischem Gebiet. Er war einer der Ersten, der einen – damals noch sündhaft teuren – wissenschaftlichen Taschenrechner besaß, und die Konrad-von-Dürn-Realschule war eine der ersten Schulen, die in der Verwaltung auf den Computer setzten, zum Teil mit in nächtelanger Arbeit selbst gestrickten Programmen. Aber auch bei der Heranführung der Schüler an den Computer leistete die KvDRS unter seiner Leitung Pionierarbeit.

Werner Friedels Haltung als Vorgesetzter, als Schulleiter, lässt sich wohl am besten mit dem lateinischen Ausdruck "Primus inter pares", der Erste unter Gleichen/Ebenbürtigen, kennzeichnen. Jeder Kollege war geachtet, jedes Argument wurde beachtet und gewogen. Arbeiten, die er selbst erledigen konnte, delegierte er nicht an andere, er war sehr hilfsbereit und geprägt von einer kollegialen Freundlichkeit und Zuwendung zu jedermann. Die gleiche Wertschätzung brachte er gegenüber seinen Schülern auf. Gleichzeitig hatte er klare Vorstellungen zu Erziehung und Leistungsanforderungen. Für beides wurde er anerkannt und geschätzt.

Auch nach seiner Pensionierung Ende Juni 1993 war er interessiert an der Weiterentwicklung der Realschule und gern gesehener Gast bei Schulveranstaltungen. Zusammen mit seiner Frau Ursel, mit der er 64 Jahre lang verheiratet war, durfte Werner Friedel noch viel Schönes erleben. Reisen führten sie nach Libyen, in verschiedene Länder des Nahen Ostens und nach China, wo ihre Tochter Elke mit ihrem Mann die Firma Siemens repräsentierten. Die vier erwachsenen Enkel sind alle verheiratet, und es gibt bereits fünf Urenkel, deren Entwicklung beide mit großer Freude verfolgten. Die ganze Großfamilie war über Weihnachten noch einmal in dem wunderschönen Haus in Rippberg versammelt, und Werner Friedel konnte das noch einmal richtig genießen.

Die Beerdigung Werner Friedels findet zu einem späteren Zeitpunkt am Wohnort der Familie der Tochter Elke in Röttenbach bei Erlangen statt. Mit ihnen trauern viele Schüler, die ehemaligen Kollegen und alle, die Werner Friedel in seinem langen Leben kennen und schätzen gelernt haben.