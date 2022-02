Walldürn. (jam) Die Corona-Krise beschleunigt in vielen Bereichen die Digitalisierung. Im Bereich der Telekommunikation gibt es einen harten Wettbewerb um den Glasfaserausbau und die Einführung der fünften Mobilfunkgeneration (5G). Für die RNZ ist das Anlass, mit einem Experten über die neuen Technologien, weiße Flecken im ländlichen Raum, die unbegründete Angst vor Handystrahlung und Vorzeigekunden im Seniorenalter zu sprechen. Andreas Laukenmann, zwischen seinem neunten und 25. Lebensjahr in Walldürn aufgewachsen, ist inzwischen bei Vodafone Geschäftsführer für das Privatkundengeschäft. Er ist Jahrgang 1970, seit 2018 bei Vodafone und seit 2019 in der Geschäftsführung tätig. Heute lebt er mit seiner Familie, zu der vier Kinder gehören, in Düsseldorf. Seine Eltern im Neckar-Odenwald-Kreis besucht er immer noch sehr gerne und regelmäßig.

Herr Laukenmann, die Technologien 5G und Glasfaser sind aktuell in aller Munde. Der Breitbandausbau lockt mit neuen Rekordgeschwindigkeiten. Wofür benötigen die Bürger des Odenwalds dieses blitzschnelle Internet zuhause und auf dem Handy?

Andreas Laukenmann verbrachte seine Jugend in Walldürn. Inzwischen leitet er beim Telekommunikationsunternehmen Vodafone das Privatkundengeschäft. Foto: privat

Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Netz ist. Home-Office, Videotelefonie, Streaming oder Gaming – in der Pandemie waren wir alle auf ein schnelles und stabiles Internet angewiesen. Im vergangenen Jahr rauschten allein durch unser Festnetz 48 Exabyte an Daten. Umgerechnet sind das mehr als 500 Millionen Filme in HD-Qualität. Der Datenverkehr in den Vodafone-Netzen wächst jährlich um 30 Prozent – auch im Odenwald. Hier wie nahezu überall in Deutschland bieten wir Gigabit-schnelle Internet-Anschlüsse. Im Mobilfunk ist das ähnlich, das Smartphone ist die Kommunikationszentrale für unser berufliches und privates Leben. Das 5G-Symbol im Display bietet Mobilfunknutzern deshalb je nach Netzausbaustufe viele Vorteile. Dazu gehören höhere Datenraten und schnellere Reaktionsgeschwindigkeiten im Millisekundenbereich. Da das Netz zudem energieeffizienter ist, wird der Akku des Smartphones geschont.

Bleiben wir beim Mobilfunk: Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es noch gänzlich weiße Flecken bei der Netzabdeckung mit LTE. Gibt es Pläne, diese Löcher zu stopfen, oder legen Sie nun Ihr Augenmerk auf den 5G-Ausbau?

Nun, es sind immerhin schon 54 Mobilfunkstandorte im Neckar-Odenwald-Kreis. Aktuell ist für 99,8 Prozent der Bevölkerung im Landkreis das Vodafone-Mobilfunknetz und für 96 Prozent der Bewohner das mobile Breitbandnetz LTE verfügbar. Bis Mitte 2022 werden wir im Kreis noch fünf weitere LTE-Bauprojekte umsetzen – darunter ein Neubau in Neunkirchen. In Buchen, Mudau und Ravenstein erweitern wir vorhandene LTE-Stationen mit zusätzlichen Antennen, um das Netz zu verbessern. An 16 Orten im Landkreis versorgen wir die Bevölkerung sogar schon mit 5G, an sechs weiteren Standorten folgen 5G-Erweiterungen sehr bald. Wir bauen zurzeit so viel Mobilfunk wie noch nie aus.

Die 5G-Technologie benötigt aufgrund ihrer höheren Frequenzen deutlich mehr Sendemasten, um die gleiche Fläche abzudecken. Wird der Ausbau für die Bürger des Odenwalds also nicht zu übersehen sein?

Keine Sorge, der Odenwald wird nicht zum Antennenwald. Fichte, Buche oder Kiefer werden die Region weiterhin sichtbar prägen. Wir nutzen zurzeit für den 5G-Ausbau die vorhandenen Mobilfunkstandorte. Mit kleineren 5G-Antennen, sogenannten Small-Cells, können wir zudem beispielsweise auch in Litfaßsäulen, in Citylight-Plakatwänden oder sogar in Laternen das modernste Mobilfunknetz bereitstellen. Mehr Antennen bedeuten also nicht unbedingt mehr Masten.

Dass die Leute den kleinen 5G-Sendestationen aufgrund der geringeren Reichweite nun deutlich näherkommen, hat bei manchen die Angst vor angeblich gesundheitsschädigender Handystrahlung befeuert. Vor knapp zwei Jahren warnte ihr Unternehmen sogar vor möglichen Angriffen auf Mobilfunkmasten. Haben sich diese Sorgen inzwischen zerstreut?

Angst muss niemand haben. Schon vor der Einführung von 5G sind die Frequenzen für Funkanwendungen genutzt worden – zum Beispiel in Fahrerassistenzsystemen von Autos. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse für solche Befürchtungen, und wir halten uns an die strengen gesetzlichen Richtwerte. Mit sachlicher und faktenbasierter Aufklärung setzen wir uns intensiv auch in direkten Gesprächen mit den Sorgen von Menschen auseinander. Das ist wichtig. Sonst gehen Logik oder Emotionen eigene Wege.

Wie sieht die langfristige Strategie für den Odenwald aus? Soll in allen Städten, Dörfern und Weilern sowie auf allen Straßen die neue Funktechnik empfangbar sein?

Überall, wo heute 4G funkt, wird es in Zukunft auch 5G geben. Unsere Mobilfunkstationen werden wir – wo immer es möglich ist – nach und nach mit 5G ausstatten. Dieses geschieht Station für Station im Laufe der nächsten Jahre. Um die Daten schnellstmöglich zum Ziel zu führen, schließen wir viele 5G-Stationen mit Glasfaser an unser Netz an. Deshalb muss man schauen, wo jede einzelne Station liegt, und wie dann auch die Glasfaser dorthin kommt. Manchmal sind daher alternative Standorte wie beispielsweise Aussichtstürme oder die Dächer von großen Gebäuden besser geeignet.

Im europäischen Ausland sind attraktivere Tarife gänzlich ohne Bandbreitenbeschränkung für einen Bruchteil des Geldes zu haben. Woran liegt das?

Attraktive Tarife ohne Bandbreitenbeschränkung gibt es auch in Deutschland. Mit unserer Tarifgestaltung decken wir alle Kundenbedürfnisse ab und bieten verschiedenste Leistungen in einem Mobilfunknetz von hoher Qualität an. Über unsere Marke "SIMon" bieten wir beispielsweise extrem günstige Angebote. Sie bekommen zum Preis einer Pizza einen vollwertigen Smartphone-Tarif. Und das obwohl es hier in Deutschland die kostspieligen Versteigerungen für die Nutzungsrechte von Funkfrequenzen gab. In den vergangenen 20 Jahren haben die Telekommunikationsanbieter in Deutschland fast 70 Milliarden Euro nur für Lizenzen ausgegeben – viel mehr als in jedem anderen europäischen Flächenland. Allein deshalb schon sind Vergleiche lokaler Märkte schwierig. Von dem Lizenzgeld könnte man übrigens über 300.000 neue Mobilfunkstationen bauen.

Kommen wir zur Glasfaser: Im Neckar-Odenwald-Kreis verbinden Bürger den Breitbandausbau aktuell wohl vor allem mit der Marke "Toni" von der BBV. Wie steht Vodafone zu diesem Pilotprojekt?

Deutschland braucht eine Gigabit-Infrastruktur. Deswegen ist es gut, wenn Glasfasernetze gebaut werden. Wir selbst bauen auch in vielen Regionen Glasfaser aus. Es ist aber unsinnig, wenn vorhandene Gigabit-Infrastrukturen überbaut werden. Das hilft dem Gigabit-Ausbau nicht. Stattdessen muss dort ausgebaut werden, wo das Gigabit in weiter Ferne ist. Wir haben mit unserem Kabelglasfasernetz eine gigabitfähige Infrastruktur, mit der wir deutschlandweit fast 24 Millionen Haushalte erreichen. Im Neckar-Odenwald-Kreis versorgen wir mit unserem Kabelglasfasernetz rund 22.000 Haushalte, die Tarife mit bis zu 1000 Mbit/s bei uns buchen können. Aus dem Netz können wir zukünftig noch viel mehr Leistung herausholen.

Ihre Eltern leben in Walldürn. Greifen diese bereits auf die neueste Technologie zurück, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben?

Ich wohne inzwischen mit meiner Familie ein gutes Stück entfernt von Walldürn in der Nähe von Düsseldorf. Moderne Kommunikationstechnologie ist daher für meine Eltern sehr wichtig – um mit uns und ganz besonders mit ihren Enkeln in Verbindung zu bleiben. Meine Eltern würde ich aus Unternehmensperspektive als "Vorzeigekunde" betiteln. Sie schauen über das Kabel Fernsehen und nutzen den Kabelanschluss schon seit Jahren für eine schnelle Internetverbindung zum Streamen und Surfen. Über ein modernes Smartphone mit Vodafone-Tarif managen sie einen großen Teil des Alltags – von der Corona-App bis zum täglichen Austausch über Messenger-Dienste. Und seit Kurzem steht bei meinen Eltern in der Wohnung ein elektronischer Bilderrahmen, den wir über das Internet in Echtzeit von überall auf der Welt aus mit den neuesten Fotos versorgen.

Wie oft kommen Sie denn noch in die Heimat Ihrer Jugend?

Wir sind nach wie vor regelmäßig dort, besonders unsere Kinder freuen sich immer sehr auf einen Besuch in der Heimat ihres Vaters. Und ich genieße gerne ein paar ruhige Tage in der Umgebung, mit der ich viele schöne Erinnerungen verbinde.

Durch die Brille eines Telekommunikationsexperten: Wie hat sich die Region seit Ihrer Jugend entwickelt?

Seit meiner Jugend hat sich der Odenwald deutlich weiterentwickelt. Moderne Breitband- und Mobilfunktechnologien sind überall verfügbar. Und es gibt definitiv weniger Funklöcher als noch vor ein paar Jahren.

Können Sie sich als Großstadtbewohner vorstellen, eines Tages mit ihrer Familie ins ländliche Walldürn zurückzukehren?

Ich und meine Familie leben im Umland von Düsseldorf. Ländliche Idylle und keine weiten Wege in eine pulsierende Stadt mit einem großen kulturellen Angebot – das genießen wir sehr. Ob es uns nochmal nach Walldürn zieht, kann ich heute nicht sagen. Ausschließen möchte ich es nicht, da ich noch viele Verbindungen in die Region habe.