Walldürn. (jam) Die Nato kündigt an, ihre Ostflanke mit vier weiteren Gefechtsverbänden zu verstärken, um Russland abzuschrecken – und schon transportiert das Walldürner Logistikbataillon 461 am vergangenen Mittwoch, 23. März, in einem langen Militärkonvoi mehrere Leopard-Kampfpanzer auf der Bundesstraße B27. Doch ein Zusammenhang zwischen der Verlegung der Panzer und dem russischen Angriffskrieg besteht nicht, wie Bundeswehrsprecher Jan-Frederik Dammenhain auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung erst am heutigen Dienstag bestätigt. Ihm zufolge handelt es sich lediglich um "Werkstatttransporte, Übungstransporte oder Museumstransporte".