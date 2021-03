Homeschooling, auch zusammen mit den Eltern, ist nach wie vor Alltag für viele Schüler in Baden-Württemberg. Nur Grundschüler, Fünft- und Sechstklässler und die Schüler der Abschlussklassen sind wieder im Präsenzunterricht. Nun gibt es nach Monaten endlich eine Perspektive: Nach den Osterferien dürfen wohl wieder alle Schüler (zunächst im Wechselunterricht) in die Schule gehen. Symbolfoto: dpa

Walldürn. (dore) Während Grundschüler, die Schüler der Klassen 5 und 6 und die Schüler der Abschlussklassen schon seit mehr oder weniger langer Zeit im Präsenzunterricht sind, gab es bis zur Sondersitzung des baden-württembergischen Landtags am Mittwoch für die restlichen Klassen (unter anderem Klassen 7 bis 9) keine wirkliche Perspektive. Zwar teilte eine Sprecherin des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport auf Nachfrage der RNZ am Donnerstag mit, dass der Plan, nach den Osterferien den Präsenzunterricht auf weitere Jahrgänge auszuweiten, dem Gesamtkonzept, das die Landesregierung bereits Anfang März vorgestellt habe, entspreche, und das auch durch das Kultusministerium an die Schulen kommuniziert worden sei. Doch bei Schülern und Eltern der Kinder, die nach wie vor im Homeschooling sind, ist das definitiv nicht so angekommen, als habe es schon seit Wochen eine Öffnungsperspektive für die betroffenen Klassen gegeben.

Über die vergangenen Wochen und Monate hat sich bei den Eltern der Schüler und den Kindern/Jugendlichen im Homeschooling einiges angestaut. Davon berichtet auch eine Mutter eines Siebtklässlers der Konrad-von-Dürn Realschule: "Bislang hat uns jegliche Perspektive gefehlt. Und ein gerechtes Modell. Die anderen Schüler können in die Schule gehen, aber die Kinder der Klassen 7 bis 9 nicht." Ein Mädchen aus der Klasse ihres Sohnes habe gesagt, es sei unfair, dass sie nicht in die Schule dürften.

Die Mutter des Siebtklässlers wiederum sagt, dass es frustrierend sei, die Kinder ständig daheim zu motivieren. Die Schulen leisteten zwar gute Arbeit und stellten Materialien zur Verfügung, doch alleine könnten die Schüler das zuhause gar nicht alles bewältigen. "Wir Eltern müssen den Kindern helfen, den Schulstoff zu strukturieren und sie immer wieder auch anleiten, etwas zu tun."

Durch den monatelangen Lockdown (seit 16. Dezember) leide das Familienleben. Man sitze den ganzen Tag zusammen, die Kinder hätten keine Abwechslung und seien immer nur bei den Eltern, sie könnten ihre Freunde in der Schule nicht sehen, kämen nicht raus zum Sport. Die sozialen Kontakte seien nicht da, während Kindergartenkinder, Fünft- und Sechstklässler und Schüler der Abschlussklassen sich wieder jeden Tag sehen könnten.

Wenn es jetzt nach den Osterferien endlich mit Wechselunterricht in Präsenz auch für die Klassen 7 bis 9 weitergehe, so fragten sich die Eltern auch, ob es einen richtigen Plan gebe, wie es mit Testungen und Bussen nach den Osterferien funktioniere. "Müssen die Schulen das selbst organisieren? Und werden mehr Busse zur Verfügung gestellt, damit sie nicht so überfüllt sind wie nach dem Lockdown letztes Jahr?", stellt die Mutter in den Raum.

Vollstes Verständnis für den Frust der Eltern hat der Schulleiter der Konrad-von-Dürn Realschule, Patrick Schmid. Er hofft, dass man nach den Osterferien "einen guten Weg findet, damit der geplante Wechselunterricht gut funktioniert und die Konzepte gut umgesetzt werden, auch was z. B. Tests angeht". Für die Lehrer sei das auch eine Herausforderung, sie müssten sich fast jede Woche auf eine neue Situation einstellen.

Auf Nachfrage der RNZ, wie denn der derzeitige Planungsstand zur weiteren Öffnung der Schulen aussehe, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport: "Ministerpräsident Kretschmann hat in der gestrigen Sondersitzung des baden-württembergischen Landtags angekündigt, dass nach den Osterferien schrittweise weitere Klassenstufen wieder in den Wechselunterricht einbezogen werden sollen."

Des Weiteren habe der Ministerpräsident die regelmäßige Testung der Lehrkräfte und Schüler als Voraussetzung für weitere Öffnungsschritte bei den Schulen genannt. Die Landesregierung plane, den Schulen nach den Osterferien zusätzlich zu den bislang etablierten Strukturen Schnelltests zur Eigenanwendung für das Personal und für Schüler zur Verfügung zu stellen. Das Testangebot werde ab dann massiv ausgeweitet.

Eine Kabinettsbefassung, die alle Details hierzu festlege, stehe in Kürze bevor. Sobald die Schnelltests zur Eigenanwendung in die Teststrategie des Landes aufgenommen und beschlossen seien, würden die Schulen umgehend über diese erweiterten Möglichkeiten sowie die konkrete Umsetzung informiert. Im Ergebnis werde es Testangebote für das Personal der Kitas, der Schulen sowie für alle Schüler anlasslos zweimal die Woche geben.

Es gibt also nach Monaten der Frustration endlich eine Perspektive für die Schüler, die bislang zuhause bleiben mussten, und auch für deren Eltern.