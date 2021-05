Walldürn. (pol/rl) Ein Trafohäuschens in der Lanzstraße geriet am Freitagnachmittag in Brand. Das teilte die Polizei am Montag mit. Gegen 13.30 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zu dem Feuer im Industriegebiet aus.

Während der Löscharbeiten wurde die Stromversorgung des Industriegebiets teilweise vollständig gekappt, weshalb manche Unternehmen zeitweise ihre Arbeiten einstellen mussten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen.

Die Brandursache soll ein technischer Defekt gewesen sein. Es entstand rund 60.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.