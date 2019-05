Walldürn. (jam) "Die Postkutsche ist wohl ein Totalschaden", gab Bürgermeister Markus Günther am Montag in der Sitzung des Gemeinderats bekannt. Bei einer technischen Prüfung habe man festgestellt, dass eine Renovierung etwa 30.000 Euro koste. Die erforderliche Tüv-Abnahme könnte diesen Betrag noch weiter in die Höhe treiben.

Weil die Postkutsche aus dem Jahr 1730 aber ein Markenzeichen und Alleinstellungsmerkmal der Stadt Walldürn ist, wolle man sie nicht einfach aus dem Verkehr ziehen. "Sie ist ein wichtiger Tourismusaspekt, wir bewerben sie", sagte Günther.

Deshalb hat der Gemeinderat nun einen Nachbau zum Preis von 23.800 Euro in Auftrag gegeben. "Die Stadt vertraut dabei auf die Empfehlung des Fachmanns Marco Zahn", so Stadtbauamtsleiter Berlin.