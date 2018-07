So trostlos präsentierte sich die Modulanlage des Landkreises in der Buchener Straße zuletzt. Seit Montag ist jedoch wieder Leben in den Containern eingekehrt. Archivfotos: Janek Mayer

Walldürn. (jam) In den Containern in der Buchener Straße ist wieder Leben eingekehrt: Neue Namensschilder zieren die Briefkästen, aus den Fenstern strahlt wieder Licht, und ein erstes Rad ist in der Fahrradgarage geparkt. Seit Montag wohnen acht Flüchtlinge aus Nigeria und Gambia im südlichen Modul der Containeranlage, die das Landratsamt 2016 auf dem Parkplatz des ehemaligen Lidl-Markts errichten ließ. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine vorläufige Unterbringung des Landratsamts, wie Walldürns Hauptamtsleiter Helmut Hotzy vor Ort betont.

"Wir haben das Modul angemietet, weil der Stadt Walldürn 31 Personen zur kommunalen Anschlussunterbringung zugeteilt wurden", sagt Hotzy. Das Landratsamt hat also weder seine Liegenschaft reaktiviert noch Flüchtlinge aus der abgebrannten Gemeinschaftsunterkunft aus Haßmersheim nach Walldürn verlegt.

Dass die Stadt nun weitere Personen in der kommunalen Anschlussunterbringung beherbergen muss, liegt laut dem Hauptamtsleiter daran, dass sich in Walldürn keine Kreiseinrichtung mehr befindet. Diese hatte das Landratsamt positiv auf die Zuteilungsquote angerechnet, die sich eigentlich aus der Einwohnerzahl ableitet. So ist Hardheim etwa gänzlich von der Verpflichtung zur Anschlussunterbringung befreit, weil der Landkreis dort seit vielen Jahren Flüchtlinge in der ehemaligen "Nike-Base" einquartiert.

Rund 40 Personen kann die Stadt im angemieteten Leis-Gebäude in der Alten Amorbacher Straße unterbringen. Die Weichen für einen Kauf hat die Verwaltung bereits gestellt.

In den nächsten Tagen, so Hotzy, kommen weitere acht Flüchtlinge nach Walldürn, die restlichen 15 erst später. Das Modul hat die Stadt unbefristet angemietet, die Verwaltung als Mieter sowie das Landratsamt als Vermieter haben ein dreimonatiges Kündigungsrecht. "Wir wollen die Container zurückgeben, sobald sie nicht mehr benötigt werden", kündigt Hauptamtsleiter Hotzy an. "Unser Ziel ist es, die Neuankömmlinge zu integrieren."

Dazu gehöre, dass sich diese zu gegebener Zeit selbst auf dem freien Wohnungsmarkt umschauen. Die Lage ist in Walldürn allerdings nach wie vor sehr angespannt. "Vor allem nach kleineren Zweizimmerwohnungen ist die Nachfrage sehr groß." Entlastung könnte die Bebauung des ehemaligen Aldi-Geländes in der Dr.-Trautmann-Straße bringen. Im nächsten Gemeinderat soll zudem ein Projekt im Konversionsgebiet "Lager Leinenkugel" auf den Weg gebracht werden, kündigt der Hauptamtsleiter an.

In Sachen kommunaler Anschlussunterbringung sieht die Verwaltung vorerst keinen Bedarf, weitere Gebäude als Unterkunft anzubieten. Derzeit verteilen sich die 88 Flüchtlinge auf Unterbringungen in der Kernstadt in der Würzburger Straße, in der Alten Amorbacher Straße und jetzt neu in der Buchener Straße sowie in Altheim und in Rippberg. Nur die Unterbringungen in den Containern in der Buchener Straße sowie im Leis-Gebäude in der Alten Amorbacher Straße sind nicht in städtischem Besitz, sondern angemietet. "Die Weichen für den Kauf vom Gelände Leis sind jedoch bereits gestellt", merkt Helmut Hotzy an.

Er ist optimistisch, dass die Stadt Flüchtlinge nicht auf Dauer in den Containern unterbringen muss. Zwar haben die Neuankömmlinge eine zweijährige Wohnsitzauflage, solange sie Sozialleistungen beziehen. "Danach zieht es aber viele in Richtung der Ballungszentren", weiß Hotzy aus Erfahrung.