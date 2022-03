Die DCB hatte in einer Ausschusssitzung beantragt, dass Verkehrsteilnehmer aus der Waldstraße kommend an der Einmündung in die Buchener Straße verpflichtend rechts abbiegen müssen, um so Rückstaus zu vermeiden. CDU und SPD lehnten dies ab. Archivfoto: Janek Mayer

Walldürn. (Sti./jam) Die Demokratischen Christlichen Bürger (DCB) haben am Dienstag in einer Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt den Unmut der weiteren Fraktionen auf sich gezogen. Die Demokratischen Christlichen Bürger hatten einen Antrag eingereicht, um die Verkehrssituation in der Buchener Straße bei der Esso-Tankstelle "kostengünstig" zu verbessern. Das Problem: Die Verwaltung hatte sich längst auf das weitere Vorgehen geeinigt – unter anderem dank der Stimmen der DCB. Für den plötzlichen Kurswechsel und weitere Profilierungen in den vergangenen Wochen erntete die Fraktion deutliche Kritik.

Die DCB hatte in der Gemeinderatsitzung im Februar ihren Antrag "Verkehrssituation an der Esso-Tankstelle in Walldürn" eingereicht, in dem sie probeweise die Änderung der dortigen Beschilderung für einige Monate forderte. Für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Waldstraße kommend an die Problemkreuzung fahren, sollte ein Verkehrszeichen die Fahrtrichtung rechts vorgeben. Sie müssten also in den Kreisel an der Zufahrt zur B27 einfahren und könnten – sofern ihr eigentliches Fahrtziel in Richtung der Innenstadt liegt – diesen einmal vollständig umrunden, um wieder auf die Buchener Straße zu gelangen. Die Vorfahrtberechtigung der Fahrzeuge aus Richtung Innenstadt bliebe erhalten.

Weil der ATU jedoch bereits im Juli 2020 einstimmig ein Konzept für den Kreuzungsbereich gezurrt hatte, stimmten die SPD- und CDU-Fraktion im Ausschuss gegen den Antrag der DCB. Sie halten stattdessen am Probebetrieb für einen Mini-Kreisel fest, für den bereits 45.000 Euro im Haushalt eingeplant sind. Weitere Verzögerungen wolle man vermeiden.

Sozialdemokrat Herbert Kilian äußerte in seiner Stellungnahme Verständnis dafür, dass sich die DCB-Fraktion "in der Öffentlichkeit verkaufen will". Er kritisierte jedoch im Namen seiner Fraktion die Art und Weise scharf: "Dass man sich immer nach gefassten Beschlüssen im Nachhinein an die Öffentlichkeit wendet – und dies meistens, wenn man zuvor nicht recht bekommen hat –, können wir so nicht akzeptieren." In diesem Zusammenhang appellierte Kilian an die DCB, "doch einfach mal Mehrheitsbeschlüsse anzuerkennen und mitzutragen, anstatt diese in Presseveröffentlichungen infrage zu stellen".

Zuvor hatte Herbert Kilian den langen Weg bis zur Entscheidung für den Mini-Kreisel nachgezeichnet. Seine Fraktion hatte bereits im Jahr 2010 einen Antrag auf die Anbindung der neuen B27-Zufahrt mit einem Kreisverkehr an die Buchener Straße gestellt. Der damalige Gemeinderat hatte dies jedoch mehrheitlich abgelehnt. Nachdem die SPD ihr Anliegen im Herbst 2019 erneut vorgebracht hatte, beschloss der ATU im Juli 2020 einstimmig, probeweise für zwei Jahre einen Mini-Kreisverkehr am Verkehrsknotenpunkt in der Buchener Straße einzuführen. Den nun vorgelegten Antrag der DCB bezeichnete Stadtrat Kilian daher als "Schildbürgerstreich".

Die SPD-Fraktion zeigte sich vor allem darüber verärgert, dass die DCB "erst jetzt aus der Deckung" komme, "obwohl das Verfahren bereits fortgeschritten ist und jahrelang Zeit gewesen wäre, einen diesbezüglichen Antrag zu stellen". In der Zwischenzeit war der Mini-Kreisverkehr mehrmals Inhalt von SPD-Gemeinderatsanfragen nach der zeitlichen Umsetzung, zudem Thema in den Haushaltsplanungen für 2022 und Diskussionspunkt bei einer Bürgerfragestunde. Bei Letzterer habe der damalige DCB-Fraktionssprecher Jürgen Schmeiser noch verlauten lassen: "Einer vorläufigen, strikt kostengünstigen Ausführungsvariante zur probeweisen Einführung eines Kreisels spricht aus DCB-Sicht nichts entgegen."

Thomas Ulmer von der CDU zeigte sich ebenfalls sehr verwundert über diesen Antrag der DCB-Fraktion. Er greife in einen bereits laufenden Beschluss ein, den alle Gemeinderatsfraktionen und somit auch die DCB mitgetragen hatten. Nach Ansicht der CDU-Fraktion sei ein solches Vorgehen "nicht zielführend". Die Christdemokraten wollen nun erst einmal die Daten aus dem Testbetrieb des Mini-Kreisels und die Prüfung vonseiten der Behörden und der Planungsbüros abwarten.

Für die DCB hatte zuvor Fraktionssprecher Markus Ackermann betont, dass man mit dem nun gestellten Antrag zu einer "kostengünstigen Lösung" beitragen wolle, um die Staubildungen zu bestimmten Stoßzeiten zu vermeiden.