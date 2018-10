Walldürn. (adb) Als wichtiger Baustein für die Zukunft des regionalen Bahnverkehrs gilt der nunmehr komplett barrierefreie und umfangreich sanierte Walldürner Bahnsteig, der am Montag im Beisein von Vertretern der Westfrankenbahn in Betrieb genommen wurde. Der Bund übernahm rund 120.000 Euro der Gesamtsumme; 500.000 Euro stammten aus Eigenmitteln der Westfrankenbahn.

Wie Denis Kollai als Leiter der Infrastruktur und Sprecher der WFB-Geschäftsleitung betonte, sei der Komplettumbau kein primäres Ziel gewesen. Stattdessen kam es dazu, "weil die Westfrankenbahn eher selten nach Walldürn kommt und daher gleich das passende Umfeld schaffen wollte". Dazu gehören neben dem barrierefreien Zugang und dem "taktilen Leitsystem" mit strukturierten Pflastersteinwegen für Sehbehinderte ebenso die neuen Züge der Serie "0-642", die eine Schiebetritt-Spaltüberbrückung aufweisen. "So kann auch ein Rollstuhlfahrer problemlos den Zug verlassen oder erreichen", erklärte Kollai.

Der Sprecher der Westfrankenbahn gab außerdem bekannt, dass das Gleis 1 nach Gleis- und Prellbocksanierung nur noch als reines Abstellgleis fungiert. An der Weichenstelle wurden ferner Lichtmasten aufgebaut, um den Bahnsteig als sogenannten "A1-Platz" aufzurüsten, an dem nachts Schienenfahrzeuge abgestellt werden. Um auch in Sachen "Umwelt" ein Zeichen zu setzen, kamen getreu der Kampagne "Das ist grün. Das ist WFB" in Walldürn kohlenstoffdioxidneutral hergestellte Steine mit 40-prozentigem Recyclinganteil zum Einsatz. "Das ist unser Beitrag zur Klimadebatte", hielt Kollai fest und verwies darauf, dass alle seit 2017 durch die Westfrankenbahn gebauten Bahnsteige auf diese Weise entstehen.

Gleichsam erwarte der Fahrgast neben gepflegten, pünktlich abfahrenden Zügen auch barrierefreie und wettergeschützte Stationen. Beides findet er jetzt in Walldürn vor. Rund um die Sitz- und Wartebereiche wurden die farblich abgesetzten Steine zudem aus einem profanen Grund teflonbeschichtet: "Durch den Teflonüberzug können etwaige Hinterlassenschaften der Passanten schnell und einfach beseitigt werden", informierte Denis Kollai und dankte den Anwohnern, dem Landkreis, der Stadt Walldürn sowie der Firma Zürcher-Bau, die sich als zuverlässiger Partner erwies.

Der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih äußerte seine Freude über die Sanierung, die für den festen Glauben an die Zukunft der Madonnenlandbahn stehe. "Es war eine vernünftige Entscheidung", merkte er an und plädierte dafür, den gemeinsamen Weg fortzuführen. Beste Wünsche entbot auch Bürgermeister Markus Günther, der das für die Nachtarbeit gezeigte Verständnis der Anlieger lobte und die Bahn als "wichtigen Punkt zur Steigerung der touristischen Attraktivität unserer Region" würdigte. Er propagierte den weiteren Ausbau des Schienenverkehrs zugunsten der noch besseren Anbindung etwa an das Rhein-Main-Gebiet.

Dass der Wochenendverkehr vorerst bis zum 6. Januar ausgesetzt und durch ersatzweise fahrende Omnibusse auf die Straße verlegt wird, habe eigene Gründe: "Unsere derzeitige Personalsituation ist durch einige Krankheitsfälle trotz dauerhafter Nachausbildung von Fahrdienstleitern nicht ganz optimal", räumte Denis Kollai ein. Im Sinne eines sicheren Bahnbetriebs durch qualifizierte Fachkräfte bilde man aktuell zwar an der Miltenberger Lehreinrichtung für Fahrdienstleiter entsprechenden Nachwuchs aus, könne aber an den Wochenenden vorerst noch keinen Bahnbetrieb in Walldürn anbieten. "Wir bemühen uns aber um eine schnellstmögliche Lösung im Sinne aller", stellte der Sprecher der Westfrankenbahn klar.