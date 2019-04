Nach dem Zwiegespräch zwischen Minister Peter Hauk und Markus Müller, Präsident der Architektenkammer, in der Galerie "FürWahr" hatte das Publikum Gelegenheit, sich an der Diskussion zu beteiligen. Foto: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) "Neue Qualität im Ortskern" - Unter diesem griffigen Titel stand der im Rahmen der Ausstellung "zeitgemäß. Wohnen in Baden-Württemberg" ausgerufene Dialog in der Galerie "FürWahr", zu dem mit Peter Hauk (Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz) und Markus Müller (Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg) zwei ausgewiesene Experten debattierten - im Zwiegespräch und mit dem Publikum.

Nachdem Ramona Paar als stellvertretende Vorsitzende der Kammergruppe Neckar-Odenwald-Kreis und Landesvertreterin der Architektenkammer Baden-Württemberg Baukultur als "Stiftung von Lebensqualität, Identität und Wohlbefinden" und die von Offenheit und Transparenz gekennzeichnete Stadtplanung als "alternativlos" bezeichnet hatte, informierte Galerist Martin Knörzer kompakt über die Vergangenheit und Gegenwart des seit 2012 die Galerie "FürWahr" beherbergenden Hauses.

Schließlich nahmen Landtagsabgeordneter Peter Hauk und Markus Müller auf den Stühlen Platz. Wie CDU-Politiker Hauk im Hinblick auf die von Markus Müller erwähnte Dynamik Baden-Württembergs betonte, setze die Landespolitik lediglich "Rahmenbedingungen, die den Menschen Spielräume geben", und hob die dezentrale Landesstruktur hervor.

"Allerdings ist die Gründerzeit großer Unternehmen aufgrund der in allen Bereichen geregelten Gesellschaft vorbei", mahnte er an und verdeutlichte anhand regionaler Beispiele die dennoch solide Infrastruktur, die auch dem Wohnbau zustatten käme. "Wir sind allerdings ein klassisches Zuzugsland, was neue Herausforderungen für neue Wohneinheiten und Freiflächen mit sich bringt", merkte Hauk an und erklärte, dass es aufgrund der Dezentralität niemals verschärfte Konflikte zwischen Stadt und Land gegeben habe.

Im Hinblick auf die Veränderung der Gesellschaft von der Alterspyramide zum "Alterspilz" hieße es auch, sich in frischem Denken für eine Entwicklung von Wohnquartieren für Jung und Alt zu üben: "Benötigt werden Ideen zur Schaffung neuartiger Wohnkonzepte, die alle Generationen sinnvoll vereinen", schilderte der Minister und sprach den immer häufiger zu bemerkenden "Rückschritt vom Einfamilienhaus in die barrierefreie Seniorenwohnung" an.

Darauf konterte Markus Müller mit dem Verweis auf das spezifische Sicherheitsbewusstsein älterer Menschen und hielt fest, dass die Landesregierung Planungen der Kommunen unterstützen solle.

Hier vertrat Hauk eine andere Position: "Generell stehen die Kommunen dank ihrer öffentlichen Strukturen auf der Ebene von Verwaltungsverbänden nicht allein da", stellte er klar, lenkte jedoch ein, "dass Verwaltungsverbände oft nicht mit Leben und Aufgaben erfüllt sind".

Markus Müller verwies schließlich auf "viele ehrgeizige Baden-Württemberger", denen Stadterweiterung und Wohnbau auf hohem Niveau ein Herzensanliegen seien, worin Hauk einen "spannenden Ansatz" sah; Müller wiederum offenbarte sich als Freund "schnellerer und präziserer Elemente, um der den Markt überrollenden Nachfrage nach Wohnraumbedarf Herr zu werden".

Auch politische Themen wurden nicht ausgeklammert. So fragte Müller den als "Repräsentant einer Volkspartei, die Politik mit Menschen besprechen, Orientierung geben und Vorbehalte abbauen soll" titulierten Hauk danach, wie die Regierung mit der auf Veränderungen bisweilen ängstlich reagierenden Gesellschaft umgehe.

Hauks Antwort war eindeutig: "Man muss sagen, wo man hin möchte, und kann niemanden allein lassen", betonte er und bezeichnete die Anfahrt mit dem Bulldozer als "Methode von gestern" - viel mehr heiße es, der Bürgerschaft die Hand zu reichen. Allerdings seien bezahlbare Wohnungen kein "Grundrecht"; viel wichtiger sei "gute Mobilität in Verbindung mit dem Wohnungsbau". Auch sehe er persönlich den "Beratungsbedarf" vieler Städte und Gemeinden im "Ländle", wobei die Anfragen vieler Bürger "die Kompetenz eines Kommunalpolitikers zumeist übersteigt".

Wie aufmerksam das Publikum dem fundierten, trotz mitunter kerniger Worte sehr sensibel geführten Gespräch gefolgt war, zeigte die von Josef Scheurich anmoderierte Fragerunde: Der Dialog offenbarte teils sehr tief gehende Anfragen und verlief rein buchstäblich betrachtet ganz im Sinne des "Erbauers".