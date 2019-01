Walldürn-Rippberg/-Hornbach. (hape) Zur ersten öffentlichen Sitzung traf sich der Ortschaftsrat Rippberg/Hornbach am Dienstag im Bürgerhaus in Rippberg. Ortsvorsteher Wolfgang Stich konnte viele interessierte Bürger aus beiden Ortsteilen begrüßen. Zunächst stellte Stich den neuen Schulleiter der Grundschule in Rippberg, Martin Eck, vor. Seine offizielle Amtseinführung folgt in den nächsten Wochen.

Einziger Tagesordnungspunkt war die Anfrage der Telekom an die Stadt Walldürn, in Rippberg einen Standort auf städtischem Gebiet für einen 38 Meter hohen, neuen Sendemast zu erarbeiten. Die Telekom möchte einen Sendemast auf Rippberger Gemarkung erstellen, da die Kapazitäten nicht mehr ausreichen und um allen Mobiltelefon-Besitzern den Empfang gewährleisten zu können. Momentan wird Rippberg von den Sendemasten auf der Gerolzahner Gemarkung bedient.

Der Ortschaftsrat hat darüber diskutiert. Man solle den Sendemast im Eiderbachtal, "im letzten Zipfel" des Gemeindegrundstücks, errichten. So könnten Hornbach und das Gasthaus "Linkenmühle" mit abgedeckt werden. Weiter wurde vorgeschlagen, den Sendemast am Sportplatz, der nur ein Sendemast für Polizei, DRK und THW ist, stillzulegen und seinen Bestand am neuen Sendemast zu übernehmen. Ferner sollte auch gesundheitliche Risiken durch Strahlungsbelastung ausgeschlossen werden.

Stich teilte mit, dass die Gemeinde Rippberg einen neuen Traktor für den Bauhof erhalten hat. Da die Volksbank in Rippberg geschlossen wurde, ist der Zugang zum Defi nicht mehr gewährleistet. Diesen möchte man schnellstmöglich im Bereich der Sporthalle anbringen. Ferner teilte Stich mit, dass die Einwohnerzahl von Rippberg von 884 auf 861 geschrumpft ist. Geburten gab es acht und sechs Sterbefälle. In Hornbach sieht es etwas besser aus, da ist die Einwohnerzahl von 230 auf 231 gestiegen. Geburten gab es drei und Sterbefälle keine.