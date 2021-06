Walldürn. (pm/jam) "Beste Segelflugmannschaft Deutschlands" – dieses Prädikat haben sich die Piloten des Flugsportclubs Odenwald (FSCO) ganz aktuell verdient. Das Team zeigte "trotz oder gerade wegen herausfordernder Wetterbedingungen" – wie es der Vorsitzende Christian Kuhn ausdrückt – in den ersten vier Wertungsrunden eine sehr gute Leistung und liegt aktuell an der Spitze der Segelflugbundesliga. "Alle Mitglieder und Freunde werden in den nächsten Runden kräftig mitfiebern und auch mithelfen, damit der Platz an der Tabellenspitze gehalten werden kann", verspricht Kuhn.

Nachdem die Corona-Pandemie und mäßiges Wetter im Frühjahr den Piloten die Vorbereitung auf die neue Saison erschwert hatten, startete der FSCO im Mai gemeinsam mit 29 weiteren Vereinen aus ganz Deutschland in die ersten Wertungsflüge. Seit mehr als 20 Jahren mischen Walldürner Segelflieger bereits in der höchsten deutschen Liga mit. Dass der FSCO nun von der Spitze grüßen kann, ist für alle Beteiligten nicht nur eine kleine Sensation.

Denn das Teilnehmerfeld ist groß und die Anforderungen sind beträchtlich. "Der Segelflug auf diesem Leistungsniveau verlangt von den Piloten und Pilotinnen eine sehr gute physische und psychische Kondition, verbunden mit Wetterkenntnissen, Gespür für die Thermik und den Aufwind und natürlich exzellenten fliegerischen Fähigkeiten", sagt Christian Kuhn.

Ausschlaggebend für den Erfolg sei die gesamte Teamleistung, gerade bei den aktuell schwierigen Wetterbedingungen. "Nicht nur die Piloten und Pilotinnen sind dafür verantwortlich, sondern auch die vielen Helfer und der ganze Verein mit seiner Infrastruktur, die es der Mannschaft erst möglich macht, ihre Wertungsflüge so erfolgreich zu gestalten", erklärt Philipp Kapferer. Der Fluglehrer und Pilot im Walldürner Team ist daher überzeugt: "In Segelfliegerkreisen ist der FSC Odenwald Walldürn ein bundesweit bekanntes Vorbild."

Ist alles gut gegangen, klinkt der Segelflieger sein Seilende aus und gleitet eigenständig weiter. Foto: Jürg Wittwer /FSCO

In der Segelflugbundesliga treten die deutschlandweit besten 30 Vereine gegeneinander an. In 19 Runden – eine Runde entspricht einem Wochenende zwischen Mai und August – messen sich die Vereine untereinander. Die Liga-Wertung resultiert dabei aus einer möglichst großen Durchschnittsgeschwindigkeit über ein Zeitfenster von maximal zweieinhalb Stunden, wobei Start und Ziel sowie die Anfangs- und Endhöhe identisch sein müssen. Die besten drei Flüge eines jeden Vereins werden summiert und dann mit Punkten belohnt. Dieses Platzierungsverfahren ist ähnlich wie die Formel-1-Wertung: Wer nach 19 Runden die meisten Punkte erflogen hat, wird Deutscher Meister.

Neben den Starts für die Bundesliga gibt es in Walldürn weiteren Segelflugbetrieb. Die ehrenamtlichen Fluglehrer bilden motivierte Flugschüler aus, damit diese im Alleinflug abheben können – ab Sommer sogar mit einem neuen, modernen Schulungsflieger.

"Der Segelflug ist ein idealer und kostengünstiger Einstieg in die Welt der Fliegerei – und macht im Team auch sehr viel Spaß", sagt Pilot Herbert Zemmel, der Anfang Juni in seiner "Ventus 2c/15m" mit mehr als 115 Kilometern pro Stunde den schnellsten Flug des FSCO in die aktuelle Wertung einbrachte.

Info: www.fsco.de