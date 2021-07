Walldürn. (Sti.) Zu einer öffentlichen Sitzung kamen am Dienstagabend die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) im "Haus der offenen Tür" zusammen. Positiv beschieden wurde unter anderem zunächst die Errichtung einer Waldkapelle St. Maria auf einem Grundstück am Mühlenweg im Ortsteil Glashofen-Neusaß.

Unter dem Tagesordnungspunkt Abwasserbeseitigung informierte ein Mitarbeiter des Ingenieursbüros IBS Sack und Partner aus Adelsheim über das Ergebnis der Kamerabefahrung der Kanalisation in Altheim im Jahr 2020 sowie über das weitere Vorgehen, um dabei erkannte Schäden am untersuchten Kanalnetz in Altheim zu beheben. Die Gesamtkosten zur Behebung der Schäden liegen bei ca. einer Million Euro. Danach vergab der ATU die Ingenieur-Leistungen für die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung in Altheim im ersten Bauabschnitt mit einer Auftragssumme von 21.193 Euro an das Ingenieur-Büro IBS Sack und Partner. Die Baukosten im ersten Abschnitt wurden mit ca. 220.000 Euro angesetzt.

In Walldürn plant die Stadt die Sanierung der Gregor-Mendel-Straße von der Waldstraße bis zur Dr.-Heinrich-Köhler-Straße. Auf Grundlage eines Vergabevorschlags beschloss der ATU nun, die Arbeiten für die Ingenieurbauwerke an das Büro Walter und Partner aus Tauberbischofsheim zu vergeben. Die Kosten für die Verkehrsanlagen liegen bei 35.592 Euro und für die Kanalisation bei 51.108 Euro.

Bürgermeister Markus Günther und der Leiter des Stadtbauamts, Christian Berlin, informierten die ATU-Mitglieder über den Stand bei der Generalinstandsetzung und Neugestaltung der Adolf-Kolping-Straße von der Adolf-Kolping-Straße 5 bis einschließlich des Kreuzungsbereichs Friedrich-Ebert-Straße/Traboldsgässchen. Die Arbeiten für die Straßensanierung stünden kurz vor der Fertigstellung. Für den Bereich der Bushaltestellen bei der Volksbank und den dazu angrenzenden Flächen stehen noch einige Arbeiten an. Hier wurden u. a. neben einer Bus-Wartehalle drei Sitzbänke, Fahrradständer, ein Spielgerät für Kinder, offene Baumscheiben, ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen sowie ein Plattenbelag und eine Kleinsteinpflasterung genannt.

Aufgrund der derzeitigen Nachfrage nach Bauplätzen sieht die Verwaltung die Notwendigkeit der weiteren Erschließung des Baugebiets "Gütleinsäcker II". Der ATU erteilte hier dem Büro Walter und Partner aus Tauberbischofsheim den Auftrag, die Arbeiten für die Ingenieurbauwerke zu übernehmen. Kosten: 13.184 Euro (Kanal) und 14.824 Euro (Verkehrsanlagen).

Des Weiteren beschloss der ATU im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes "In der Röthe" im Ortsteil Glashofen die Vergabe der Entwässerungsarbeiten an das Ingenieurbüro IBS Sack und Partner aus Adelsheim (Kostenpunkt: 19.550 Euro).

Hinsichtlich der Erweiterung des Kindergartens St. Martin in Walldürn beschloss der ATU die Vergabe für die Außenanlage aufgrund des vorliegenden Submissionsergebnisses an die Firma Alfred Link Hoch- und Tiefbau aus Walldürn zu deren Angebotspreis von 22.358 Euro.

Im Zuge der Generalsanierung der Grundschule Walldürn wird eine Aufzugsanlage an das bestehende Gebäude angebaut. Die Architektenleistungen von der Leistungsphase eins bis neun für die Aufzugsanlage wurden ebenso an das Architekturbüro Link zum Angebotspreis von 39.099 Euro vergeben.

Den Auftrag zur Beschaffung eines Winterdienststreuers für den Bauhof zur Sicherstellung des Winterdienstes erhielt die ZG Raiffeisen Technik aus Karlsruhe zu deren Angebotssumme von 25.000 Euro.