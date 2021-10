Von Rüdiger Busch

Walldürn. Was hat Barack Obama mit Lukas Podolski zu tun? Oder Uwe Barschel mit Christoph Daum? Was für die meisten kaum nachvollziehbare Gedankensprünge sind, ist für Rolf Millers namenlose Bühnenfigur völlig logisch. Oder, um es mit dem großen Ottfried Fischer zu sagen: "Er weiß nicht, was er sagt, aber er meint es genau so!" Nun hat Rolf Miller ein Zitatebuch veröffentlicht: Den mehr oder weniger geistreichen Kommentaren von Prominenten stellt er die passende Erwiderung seines Alter Ego gegenüber. Das ist manchmal unfair und manchmal gemein, aber immer treffend beobachtet und unterhaltsam.

Schon der Buchtitel ist Programm "Gesicherte Ahnungen". Mehr sind Zitate nicht – erst recht, wenn sie von mehr oder weniger begnadeten Promis wie Richard David Precht oder Thomas Berthold stammen. Apropos Thomas Berthold: Von ihm hat sich Miller das Bonmot "Ich nehme mich selbst nicht so wichtig wie ich bin" notiert. Darauf kann es nur eine Antwort geben: "Ein Sieg muss her. Alles andere ist primär."

"Das Geschenkbuch, das auf dem Klo liegt", so beschreibt Miller sein kleines, aber feines Buch im Gespräch mit der RNZ, und er liefert gleich noch die Anleitung dazu: "Ich kommentiere ja als Bühnenfigur Zitate. Der Leser soll deshalb laut versuchen, mich nachzusprechen." Sein Tipp: ",Hehä!‘" ist mein Lachen, dazu noch ,Ding‘ und ,eiwanfrei‘ einfügen, dann klappt’s!" Was sich jemand denkt, der solche Geräusche aus dem Klo hört, sei dahingestellt ...

Was seines von anderen Zitatebüchern unterscheidet? "Eine gewisse Härte muss vorliegen: Das Zitat muss böse, schwarzhumorig oder irritierend sein – aber auf jeden Fall ungewöhnlich und vor allem nicht erwartbar." Wer weiß denn beispielsweise, dass Greta und Bill Gates für Atomkraft sind oder waren? Oder Rainer Langhans Zeitsoldat war und Berni Ecclestone Hitler-Bewunderer?

Über viele Jahre hinweg hat der Kabarettist für dieses Buch Zitate gesammelt – bekannte und unbekannte, tiefsinnige und belanglose. "Entscheidend ist aber, was daraus dann entsteht", sagt der Kabarettist. Denn die Zitate werden durch Millers fiktive Bühnenfigur derart sinnentleert kommentiert, dass es schon fast weh tut. Aber es sind nicht immer die von einer umfassenden Unwissenheit triefenden Kommentare, die das Kopfschütteln auslösen, manchmal sind es die Zitate selbst. Und dann gibt es noch die dritte Variante: Da ist die Charakterisierung des Zitatgebers der eigentliche Hit: Michel Houellebecq wird als "trinkender Raucher" vorgestellt und Edmund Stoiber als "Sprach-Anarchist". Doch auch mit Rolf Miller geht der namenlose Grantler nicht gerade vornehm um: "Was’n des widder für e Pflandflaschegsicht?"

Mit der Vollendung des Buchs hört Rolf Miller aber nicht auf, schräge Zitate zu sammeln: "Im Grunde ist das Sammeln ja mein normales Arbeiten für die Bühne." Das Sammeln von Fakten, Nachrichten und Zitaten, auf die seine Figur dann mit vielen Worten keine Antwort weiß. Schon Satiriker Karl Kraus wusste: "Es genügt nicht, sich keine Gedanken zu machen, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken." Dieser geniale Satz sei quasi sein Bühnenkonzept, sagt Miller. Und dieses Konzept funktioniert auch in der gedruckten Form.

Statt sein Bühnenprogramm eins zu eins als Buch zu verkaufen, wie ihm schon empfohlen wurde, habe er "Fetzen aus meinem Programm" den Zitaten gegenübergestellt. "Das war wie ein Puzzle zu erfinden. In dieser extremen Kürze ist es knackig und nachvollziehbar." Und es sei so ganz automatisch eine Art Werkschau geworden. "Denn was mache ich denn auf der Bühne?", fragt Miller und gibt selbst die Antwort: "Ich scheitere, in Peinlichkeit gebettet, an den großen Themen." So funktioniert auch das Buch: Fußballer oder Philosoph, Politiker oder kleiner Mann: Wer hat am Ende recht? "Mich den großen Welterklärern gegenüberzustellen, ist der Schlüssel meines Humors", weiß Miller. Dabei komme dann Respektlosigkeit des Autors durch, "ohne die Satire nicht geht. Und irgendwie werden so dann alle bloßgestellt, sogar ich selbst."

Manchmal genügt ein Wort, um das Zitat – und den Zitatgeber – richtig einzuordnen, manchmal folgt aber eine Erklärung, die weder Anfang noch Ende noch einen roten Faden kennt. Ein Feuerwerk an verqueren Einfällen, in denen Daliah Lavi kurzerhand mit Salvador Dali verwechselt wird – kann schon mal passieren. Typisch Miller eben. Die Bandbreite der Themen ist so umfangreich wie der prall gefüllte Bauchladen der täglichen Nachrichtenflut.

Breiten Raum nimmt natürlich der Sport ein – nicht umsonst war Miller in der Fußballjugend der Walldürner Fortuna Torschützenkönig. So erfährt der geneigte Leser Neues zum legendären Sieg der DDR über die BRD 1974: "Die DDR hat zwar gewonnen, aber die Deutsche war’n besser." Da darf Kaiser Franz natürlich nicht fehlen. Sein Zitat (nachdem er bei der Weihnachtsfeier des FC Bayern ein Kind gezeugt hatte): "Der Herrgott freut sich über jedes Kind." Darauf kann es im Miller’schen Mikrokosmos – Sie ahnen es bereits – nur eine Antwort geben: "Der kennt de Achim net!"

Doch auch der Selbstmord eines Musikers kann Vorlage für ein – besonders geschmackloses – Zitat sein. Frag nach bei Franzi van Almsick. Kaum zu glauben, dass die Zitate alle echt sind. Sind sie denn alle echt? Miller lacht. Bei zwei Prominenten habe er sich die künstlerische Freiheit genommen, etwas zu erfinden. Kleiner Tipp: Der eine war einst der meistgesuchte Terrorist der Welt, dem anderen wurden goldene Wasserhähne zum Verhängnis.

Apropos Verhängnis: So einschneidend die Auswirkungen der Pandemie für viele Künstler waren, so hat sie doch auch einen positiven Nebeneffekt – mehr Zeit. "Ohne dieses Koma-Virus hätte das Buch Jahre länger gedauert, ganz klar. Oder es wäre nie erschienen." Doch nicht nur das: "Auch mein Audio-Album ,Obacht Miller‘ und die späte Verwirklichung meiner Tenniskarriere – fast das Wichtigste – hätte es ohne Corona so nicht gegeben."

