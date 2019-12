Walldürn/Rippberg. (jam) "In eineinhalb Jahren fehlt der Grundschule Rippberg ein viertes Klassenzimmer." Diese Warnung richtete der Elternbeirat der Grundschule im Oktober 2018 an den Gemeinderat. Inzwischen sind im Haushaltsentwurf 488.000 Euro für die Schaffung dieses Zimmers eingestellt, das Gremium hat jedoch noch keine Entscheidung getroffen, wie genau es weitergehen soll.

Die SPD-Fraktion setzt an dieser Stelle an und hat sich am Montag in einem Antrag dafür ausgesprochen, zunächst die Kosten für einen Neubau zu ermitteln, statt an einer Sanierung im Altbestand festzuhalten. "Die Sanierung in einem Altbau birgt zu den im Haushaltsentwurf eingestellten Kosten von circa 500.000 Euro noch ein gewisses Risiko einer Kostenerhöhung", so der Fraktionsvorsitzende Rolf Günther.

Seine Fraktion bevorzugt die Variante eines Neubaus, weil sie "kostensicher" sei und "der Schulbetrieb in Rippberg ohne Störungen weitergehen" könne. Dazu soll die im Sommer 2017 geschlossene Außenstelle der Grundschule in Gottersdorf saniert und temporär wieder in Betrieb genommen werden. Einen weiteren Vorteil sieht die SPD darin, dass bei einem Neubau Landesförderungen möglich seien, die bei einer Teilsanierung wegfallen.

Zudem könne der Neubau an die Bedürfnisse der Schule angepasst und nach aktuellen energetischen Vorgaben errichtet werden, was mittelfristig zu Einsparungen führe. Die SPD-Fraktion spricht sich daher gegen eine "überstürzte Umsetzung des Verwaltungsvorschlags" aus, "da dieser keine zukunftsfähige Lösung darstellt".

Die Grundschule Rippberg kommt aktuell mit drei Klassenräumen aus, weil die dritte und vierte Klasse aufgrund von geringen Schülerzahlen zusammen unterrichtet werden. Hauptamtsleiter Helmut Hotzy hatte jedoch bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass es im Schuljahr 2020/21 wieder eine vierte Klasse geben wird. Vier Eltern hatten im Oktober 2018 gefordert, dass die Stadt Walldürn bis dahin in den Standort Rippberg investiert, so dass dort sämtliche Klassen unterrichtet werden können.

Die Außenstelle der Grundschule in Gottersdorf war seit der Gemeindereform in den 70ern Unterrichtsstätte für eine Klasse der Rippberger Grundschule. Bis zum Sommer 2017 pendelte also eine Einzelklasse regelmäßig per "internem Schulverkehr" zwischen den beiden Stadtteilen – ein Zustand, den sich der Elternbeirat nicht noch einmal dauerhaft herbeisehnt. "Das Gebäude in Gottersdorf steht zwar momentan leer, formell besteht die Außenstelle aber noch", hatte Hauptamtsleiter Hotzy der RNZ damals erklärt. Sollte der Bedarf aufkommen, könnte dort wieder eine Klasse der Grundschule Rippberg "einziehen".

Dass die kleine Grundschule langfristig eine Zukunft habe, hatte der Bürgermeister damals bereits betont: "Das Motto ,Kurze Beine – kurze Wege’ ist für uns sehr wichtig. Wir wollen die Schule so lange wie möglich halten."