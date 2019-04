Bauarbeiter wurden am Mittwoch in der Unteren Vorstadtstraße von einem fahrerlosen Auto überrascht, das sicht verselbstständigt hatte und dann in der Grube landete. Foto: D. Rechner

Walldürn. (dore) Das ging gerade noch mal gut! Ein unvergesslicher Anblick bot sich den Arbeitern auf der Baustelle in der Unteren Vorstadtstraße in Walldürn am Mittwochnachmittag: Ein dunkelblauer Mercedes hatte sich verselbstständigt und landete anschließend mit halber Länge in der Baustellengrube.

Nach Informationen der Bauarbeiter hatte der Besitzer seinen Pkw in der gegenüberliegenden Hofeinfahrt abgestellt, jedoch vergessen, die Fußbremse zu betätigen. Kurze Zeit später hing das Auto an der Kante der Baustellengrube fest. Verletzt wurde niemand. Der Pkw konnte kurze Zeit später mithilfe des Baggers und eines Kleinbusses aus der misslichen Lage befreit werden.

Die Sanierungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt in der Unteren Vorstadtstraße, der von der Rudolf-Schick-Straße bis zur Einmündung Eisenbahnstraße führt, liegen derweil im Zeitplan. Der Abschnitt umfasst Kanalarbeiten und den Ausbau der Unteren Vorstadtstraße. Bis Oktober sollen die Arbeiten beendet sein. Kostenpunkt: 767.000 Euro. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung.