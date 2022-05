Walldürn/Neusaß. (hape) Auch bei Walldürn-Neusaß kann man ab sofort auf den Spuren der Römer wandern: So wurde am Sonntag, 1. Mai, bei angenehmem Maiwetter auf der Walldürner Höhe mit 20 Teilnehmern der Marspfad-Rundwanderweg, der eine Länge von 4,7 Kilometern aufweist, eröffnet.

Der Komfortwanderweg ist für jedes Alter gut geeignet und auch gut mit dem Fahrrad zu befahren. Die Laufzeit beträgt etwa 1,5 Stunden.

Warum der Name Marspfad? Mars ist der Gott des zerstörerischen Krieges und der Schlachten. Er ist neben Jupiter der wichtigste Gott der römischen Religion. Mars wird oft mit Lanze oder Helm und Schild dargestellt.

Limesexperte Georg Hussong und der römische Legionär Lucius Vorenus alias Thomas Köhler vom Römermuseum Osterburken sorgten für wissenswerte Informationen zur römischen Geschichte und gute Unterhaltung. Foto: Joachim Hahner-Pestel

Das Tor zum Marspfad Walldürn befindet sich auf der Walldürner Höhe bei Neusaß in der Kurve des Mühlwegs. Hier – am Anfang und Ende des Marspfads, dem sogenannten "Sofa" – begrüßte Limesexperte Georg Hussong die Teilnehmer. Auf dem Weg zur zweiten Station erklärte Hussong, wo die einzelnen Wehrtürme im Abstand von 500 Metern auf der Höh’ Richtung Miltenberg standen. Man wundere sich heute noch, wie man eine 80 Kilometer lange, gerade Strecke von Walldürn in Richtung Aschaffenburg – ohne jedes Hilfsmittel – bauen konnte. Die Germanen waren von diesem Bauwerk beeindruckt. Die ersten Germanen waren im Raum Tauberbischofsheim angesiedelt.

Folgt man dem Weg weiter, passiert man eine Schutzhütte – bei der sich ein aus einem Holzklotz gehauener Römerhelm befindet – und auch die originalgetreue Steinnachbildung des Altars für Mars und Viktoria. Bevor man aber zu den Überresten römischer Wachtürme und der Nachbildung einer Palisade kommt, stößt der Marspfad an der Kreuzung "Lange Birke"/"Steinenhaus" auf den Limespfad.

Eine Fotowand mit Juno, Mars und Herkules. Foto: Joachim Hahner-Pestel

Ein paar hundert Meter weiter, an der Limespalisade, bei der sich eine Rast anbietet, hatten Mitarbeiter der Tourist- und Freizeitinformation der Stadt Walldürn für die Teilnehmer römisches Essen zubereitet – es gab Graupeneintopf. Während der Speisung wurden die Teilnehmer vom römischen Legionär Lucius Vorenus alias Thomas Köhler vom Römermuseum Osterburken standesgemäß im römischen Outfit empfangen und unterhalten. Auch er gab den Teilnehmern einiges aus der römischen Geschichte zu Gehör. Hier an der Limespalisade befindet sich auch eine der sechs Stempelstationen der Römerpfade. Hat man alle sechs Römerpfade erwandert und alle sechs Stempel auf der eigens dafür entworfenen Karte gesammelt, erhält man die Römernadel.

Im weiteren Verlauf des Rundwegs bekommt man die Gelegenheit, an der Jupiterbank, dem sogenannten Waldsofa, eine weitere Rast einzulegen. Nicht weit davon befindet sich eine Fotowand mit Juno, Mars und Herkules, an der man ein Erinnerungsfoto für zu Hause machen kann. Kurz vor dem Ende des Marspfads hatten die Teilnehmer noch die Gelegenheit, einen Blick in die Künstlerwerkstatt von Rainer Englert zu werfen.

Wieder am Ausgangspunkt, dem sogenannten "Sofa" angekommen, verabschiedete Limesexperte Georg Hussong die Teilnehmer und dankte für das Interesse.

Info: Wer den Marspfad erwandern möchte, folgt vor Ort der Kennzeichnung mit dem großen roten ,,R" für Römerpfad.