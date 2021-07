Von Martin Bernhard

Walldürn. Über Baustellen in Walldürn hat am Donnerstagnachmittag die Stadtverwaltung Walldürn bei einem Presserundgang informiert. So ist der Parkplatz am Bettendorfring bereits fertiggestellt, kann aber noch nicht freigegeben werden. Die Stadt hat Baumängel angemeldet. Die Baustellen an der Volksbank und auf dem ehemaligen Aldi-Gelände in der Dr.-Trautmann-Straße sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.

> Gesperrter Parkplatz: Insgesamt 34 Parkplätze unterhalb des Bettendorfrings scheinen nur darauf zu warten, benutzt zu werden. Doch die Stadt hat das Areal abgesperrt. Bürgermeister Markus Günther und Heike Schubert vom städtischen Bauamt sind mit der Bauausführung nicht zufrieden und haben bei der ausführenden Firma Mängel angemeldet. Über diese habe man in den vergangenen Tagen bei einem Vororttermin mit den Verantwortlichen gesprochen. Aktuell warte man darauf, dass die Firma die Mängel bestätigt und beseitigt. Falls dies nicht geschehen sollte, will die Stadtverwaltung einen Gutachter damit beauftragen, die Mängel beweissicher zu dokumentieren. Danach könne man den Parkplatz für die Öffentlichkeit freigeben. Heike Schubert wies außerdem auf ein Stück Stadtmauer auf diesem Areal hin. Dieses lasse man von seinem Bewuchs befreien. Im Herbst wolle man mit Bepflanzungen das Gelände verschönern.

Heike Schubert vom städtischen Tiefbauamt, Bürgermeister Markus Günther (M.) und Meikel Dörr von der Stabsstelle des Bürgermeisters präsentieren den Baufortschritt auf dem ehemaligen Aldi-Areal in der Dr.-Trautmann-Straße. Dort entstehen sechs Bauplätze.

> Barrierefreie Bushaltestellen: Nächste Station war die Baustelle an der Volksbank in der Adolf-Kolping-Straße. Die Bushaltebuchten auf beiden Straßenseiten wurden hier beseitigt. Wie Günther erläuterte, halten die Busse künftig direkt am Straßenrand an den erhöhten Bordsteinkanten und ermöglichen den Fahrgästen einen barrierefreien Einstieg. Den Fahrplan habe man so gestaltet, dass nicht zwei Busse gleichzeitig aus unterschiedlichen Richtungen eintreffen. Im Einstiegsbereich habe man außerdem ein spezielles Pflaster für Sehbehinderte angebracht. Außerdem wies der Bürgermeister auf den "Platzcharakter mit Verweilflächen" hin, den der Bereich durch die Umbaumaßnahmen erhalten habe. Demnächst werde man Sitzmöbel mit Überdachungen aufstellen. Bis Ende August werde die Baustelle beendet sein. Allerdings wird dann noch die neu angeschaffte Straßenbeleuchtung fehlen, weil – wie in vielen anderen Bereichen auch – Lieferschwierigkeiten aufgetreten seien.

Der Asphalt, der ab der Einmündung des Traboldsgäßchens in die Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts verlegt wurde, weist eine Besonderheit auf: Der Straßenbelag wird nach einiger Zeit der Benutzung heller. Nach den Worten von Günther wurde oder wird diese Art von Asphalt in der gesamten Altstadt verwendet. "Dadurch werden die Straßen in der Altstadt auffällig hell", sagte Günther. Das soll Verkehrsteilnehmer davon abhalten, zu schnell zu fahren.

> Außenanlage der neuen Turnhalle: Vor der Sporthalle in der Keimstraße sind ebenfalls Bauarbeiter mit Pflasterarbeiten beschäftigt. Bordsteine wurden stellenweise abgeflacht, so dass man den Platz barrierefrei erreichen kann. Außerdem wurden neue Fahrradständer aufgestellt.

> Bauplätze für junge Familien: Auch in der Dr.-Trautmann-Straße auf dem Areal des ehemaligen Aldi-Markts geht es voran. Hier entstehen sechs neue Bauplätze. Doch auch dort kam es zu Verzögerungen wegen Lieferschwierigkeiten. Wie Heike Schubert sagte, habe man zweieinhalb Wochen länger auf einen Kanalschacht warten müssen. Zurzeit werden in der Straße und auf dem Gelände die Versorgungsleitungen verlegt. "Wenn das Material rechtzeitig kommt, werden wir hier im September fertig sein", stellte Schubert in Aussicht. Die Bauplätze für junge Familien sind schon vergeben.