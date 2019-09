Walldürn. (jam) Wie das Stadt- und Wallfahrtsmuseum nach seiner Sanierung genutzt werden könnte, hat eine Fachfirma am Montag dem Gemeinderat vorgestellt. Dagmar Stonus vom Büro Frankonzept aus Würzburg verwies dabei auf eine Konzeptstudie, die für das Museum die Schwerpunkte Wallfahrt, Stadt- und Hausgeschichte sowie Limes und Römer vorsieht. "Dafür brauchen wir definitiv einen ergänzenden Neubau", betonte die Expertin für Konzeptionen, Strategien und Studien bei Frankonzept.

Das Großprojekt sieht sie als Chance zur Aufwertung des Museums. "Unsere Ziele sind es, in der Stadtmitte ein Ensemble mit hoher Strahlkraft zu platzieren und dort gleichzeitig die Funktionen Kultur und Information zu bündeln", sagt Stonus.

Dass die Sanierung des Museums sowie seine Neuausrichtung baulich und inhaltlich eng miteinander verflochten sind, betonte Fabian Berger, der am Montag Bürgermeister Markus Günther vertrat: "Dieses Konzept ist die Grundlage für die komplette Sanierungsplanung." Es sieht vor, dass die Ausstellungen zur Wallfahrt, zur Stadt- und Hausgeschichte und zum Thema "Land im Limes" auf drei Ebenen im Bestandsgebäude unterkommen - zusammen mit einem Büro für die Touristinformation.

Der Neubau beherbergt dagegen die Museumspädagogik, eine Teeküche, die Touristinformation sowie sanitäre Anlagen. Als öffentliche Einrichtung soll das Gebäude barrierefrei sein sowie mit einem funktionalen Foyer, einer Teeküche und den WC-Anlagen als Veranstaltungsstätte dienen.

Einen Fokus legt das Konzept auch auf die museumspädagogische Vermittlung. "Museen sind eine authentische Art, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen", betonte Dagmar Stonus. Eine zeitgemäße Präsentation des wertvollen Sammlungsbestands mit rund 4100 Inventarnummern sei jedoch nicht kostenlos zu haben: Für die inhaltliche Neuausrichtung rechnet das Büro Frankonzept mit Investitionskosten in Höhe von 580.616 Euro. "Dafür erhalten Sie in etwa eine Mittelklasse-Ausstattung", setzte sie die Zahl in ein Verhältnis.

Weitere 51.000 Euro seien jährlich für die Betriebs- und Gebäudekosten fällig. Dass die laufenden Kosten so gering ausfallen, hängt damit zusammen, dass der Heimatverein sich bereit erklärt hat, rund 90 Prozent des Aufwands ehrenamtlich zu übernehmen.

Das heute baufällige Gebäude des Stadt- und Wallfahrtsmuseums blickt auf eine ereignisreiche Geschichte zurück. Valentin Stumpf hat es 1588 als Patrizierhaus in der Hauptstraße als "Haus zum güldenen Engel" erbauen lassen. "Für etwa 200 Jahre blieb es das Einzige in Stein ausgeführte Privatgebäude Walldürns", wie Meikel Dörr von der Stabsstelle des Bürgermeisters mitteilt.

In der Hausgeschichte erlebte das Gebäude viele Nutzungen, bevor darin 1965 das Heimat- und Wallfahrtsmuseum eröffnet wurde. Inzwischen sind außen am "Güldenen Engel" Balken angebracht, die ein weiteres Ausbauchen der Fassade verhindern sollen. Die Sanierung samt Anbau lässt sich die Stadt Walldürn laut Kostenschätzung 3,86 Millionen Euro kosten.