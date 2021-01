Von Georg Hussong

Walldürn. "Wer Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden", verkündet ein Gerichtsangestellter auf dem Plan in Walldürn, bevor ein Henker den Waldstetter Landwirt Justin Baumann enthauptet und seinen abgetrennten Kopf für 24 Stunden als abschreckendes Beispiel auf einen Pfahl steckt. Diese Szene trug sich vor etwas mehr als 200 Jahren zu – dokumentiert auf 28 Seiten in der deutschen Zeitschrift "Alemannia" von Wilhelm Eggler unter dem Titel "Der Waldstetter Mord und die letzte Hinrichtung in Walldürn". Doch wie konnte es so weit kommen?

Justin Baumann hat damals den Hof seines Schwiegervaters Magnus Schwarz übernommen. Im Gegenzug verpflichtet sich Baumann, diesen mit größeren Mengen Getreide und Schmalz bis an dessen Lebensende zu versorgen. 1815 zieht Schwarz sogar von Götzingen zu seinem Schwiegersohn nach Waldstetten. Doch es kommt zum Bruch: Kriegsjahre und Missernten erlauben es Baumann nicht, das sogenannte "Leibgedings" für seinen Schwiegervater aufzubringen. Der zeigt daraufhin keine Gnade, verklagt ihn mehrmals beim Vogt von Waldstetten und fällt dadurch der Baumannschen Familie zur Last. Das Resultat: Sogar die eigene Tochter, Justins Frau, spricht sich dafür aus, "den Alten aus dem Wege zu schaffen".

Um Weihnachten 1816 lauert Justin Baumann seinem unliebsamen Schwiegervater erstmals im Wald auf, kann sich aber nicht dazu durchringen, ihn zu töten. Ein neuer Plan muss her: Nun soll Sohn Michel den Großvater im Wald ermorden. Schließlich dringt aber doch der Vater in der Nacht vom 3. auf den 4. April 1817 in die Schlafstube seines Schwiegervaters ein, schlägt ihm mit einem Stock auf den Kopf, schleudert ihn gegen eine Kiste, wobei acht Rippen brechen, und erwürgt ihn schließlich nach heftiger Gegenwehr. "Die Baumännin und ihr Sohn Michel hörten die Hilferufe des bedrängten Greises, ließen aber die Tat geschehen", schreibt Wilhelm Eggler. Diesen Tatbestand ergibt die Untersuchung des Walldürner Amts, die Baumannsche Familie bestätigt diese Rekonstruktion in wesentlichen Teilen.

Das Oberhofgericht Mannheim verurteilt Justin Baumann daraufhin wegen eines "bedachten und gewinnsüchtigen Verwandtenmords". Er sei "mit dem Schwerd vom Leben zum Tod zu bringen", und zusätzlich sei "wegen des Greuls seiner Tat, auch der Grausamkeit des Vollzugs, dessen Kopf auf einen Pfahl aufzustecken". Seine Ehefrau Barbara Baumann (geb. Schwarz) erhält eine lebenslängliche Zuchthausstrafe, ihr Sohn Michael eine sechsjährige Strafe. Für beide gilt: "nur ihrer körperlichen Beschaffenheit wegen ohne Züchtigung". Später wird die sechsjährige Zuchthausstrafe für Sohn Michael im Gnadenweg zu einer einjährigen Korrektionshausstrafe gemildert. Die Urteile für das Ehepaar bestätigt Großherzog Karl jedoch am 3. Januar 1818.

Auf dem Plan in Walldürn (Foto) wird das Urteil 1818 „möglichst feierlich“ vollzogen. Dazu versammelt sich das Volk, sogar Schulkinder müssen sich dafür einfinden. Archivfoto: Karl Weiß

Am 4. Mai 1818 verliest schließlich der Walldürner Gerichtsangestellte Thiry dem Angeklagten das Urteil. "Während der Verlesung veränderte der Verurteilte weder die Farbe noch eine Miene. Als die Stelle verlesen wurde, dass sein Kopf auf einen Pfahl gesteckt werden solle, nickte derselbe dreimal mit dem Kopfe", heißt es in der "Alemannia". Justin Baumann habe ein härteres Urteil befürchtet – etwa dass er gerädert oder mit glühenden Zangen gepeinigt werde. Bis zur Hinrichtung wird der Waldstetter im Walldürner Rathaus drei Tage lang an die Wand gekettet.

Währenddessen organisiert die örtliche Behörde die Hinrichtung. Um Ruhe und Ordnung wahren zu können, erbittet es vom Kreisdirektorium in Wertheim ein Landwehrkommando mit einigen hundert Gewehren. Die bewaffnete Mannschaft – 40 Mann und weitere berittene Gardisten – sollen das Schafott umstellen. Um "das Urteil möglichst feierlich vollziehen zu können", macht man das Datum der Hinrichtung sogar in Amorbach, Miltenberg und Kleinheubach bekannt. Zusätzlich gibt es eine Anweisung an den Stadtrat, dass an diesem Tag "keine mit dem Ernste der vor sich gehenden Handlung nicht vereinbarlichen Lustbarkeiten" stattfinden dürfen: "Die Bürgerwache hat daher weder Musik noch Gesang, noch andere Geräusche verursachenden Ergötzlichkeiten zu dulden." Aus heutiger Sicht überraschend ist wohl folgender Befehl: Sämtliche Lehrer sind angewiesen, "sich zur bestimmten Zeit mit der Schuljugend auf dem Richtplatz dahier einzufinden".

Der angesprochene Ort liegt im Barnholz am Hainstädter Pfad. Dorthin bringt die bewaffnete Mannschaft den Mörder unter Glockengeläut auf das Blutgerüst. Um das Recht (und den Lohn dafür), Justin Baumann hinzurichten, haben sich damals zwei Scharfrichter gestritten: ein Anton Schönbein aus Hettingen und Franz Götz aus Höpfingen. Letzterer erhält nach kurzem behördlichen Geplänkel die Erlaubnis, sein Schwert zu schwingen.

Vorher wiederholt jedoch ein Gerichtsdiener auf dem Plan in Walldürn die Worte, die der Verurteilte zuvor bei seinem Geständnis selbst verwendet hat: "Wer Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden." Der Aktuar fügt an: "Du hast also die Gerechtigkeit deines Urteils längst selbst erkannt, du hast erkannt, dass dein Leben verwirkt sei." Anschließend löst der Gerichtsdiener symbolisch "das Band", das Justin Baumann "an die bürgerliche Gesellschaft knüpft", indem er einen Stab bricht. Der Erzählung nach hebt Baumann daraufhin den gebrochenen Stab auf, küsst ihn und dankt für das Urteil.

Im Barnholz auf dem Schafott beichtet Justin Baumann seine Sünden bei Pfarreiverwalter Schwarz und Stadtkaplan Gangolf Roth, bevor er auf dem Richtstuhl Platz nimmt. Scharfrichter Franz Götz geht daraufhin seiner grausamen Arbeit nach. Nach der Enthauptung wird der Leichnam mit einem Tuch bedeckt, ein Beamter wendet sich mit einigen Worten an das Publikum, und Götz gräbt vor Ort die Leiche ein. Schließlich kehren der offizielle Zug und die vielen Beobachter zurück in die Stadt. An den Eingängen sammeln vertraute Leute Spenden für "zwei minderjährige Kinder des Justin Baumann". 51 Florentiner kommen so zusammen. Zum Vergleich; Götz erhält für die Hinrichtung 30 Florentiner, Die Prozesskosten beliefen sich auf ungefähr 1300 Florentiner.

Die Baumännin verbüßt ihr Verbrechen noch zehn Jahre bis zu ihrem Tod im Jahr 1828 im Zuchthaus von Mannheim. Michael Baumann kommt "nach Jahr und Tag" in seine Heimat zurück, wird dort jedoch nicht aufgenommen und wird auf amtliche Weisung als Kranker im Walldürner Spital untergebracht.