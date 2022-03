Walldürn. (adb) Verlässlichkeit dank weitestgehend einheitlicher Regelungen, weniger Verkehrsschilder, Tempo 20 und 30 sowie "rechts vor links" sind die Eckpfeiler des neuen Verkehrskonzepts in der Walldürner Innenstadt. Es greift seit Mittwoch zwischen Theodor-Heuss-Straße/Ringstraße, der Würzburger Straße und dem Bahnhofsareal. Bürgermeister Markus Günther, sein Stabsstellenleiter Meikel Dörr sowie Heike Schubert und Christian Berlin vom Bauamt stellten das Konzept der Rhein-Neckar-Zeitung vor.

Wichtig ist vor allem ein Aspekt: Der Verkehrsteilnehmer muss sich auf keine völlige Revolution der Verkehrsführung einstellen. "Die neue Regelung ist im Alltag kein so großer Unterschied, aber aus verkehrsrechtlicher Sicht besser und sie beendet die bislang eher behelfsmäßige Beschilderung an vielen Stellen", fasst Bürgermeister Günther zusammen.

Am Anfang stand die letztjährige Verkehrsschau, ehe der Gemeinderat das neue Konzept im Oktober billigte: "Im Plenum wurden verschiedene Lösungen erörtert, um ein vereinheitlichtes System ohne irreführende Ausnahmesituationen zu erstellen", blickte Bürgermeister Günther zurück. Diese Einigkeit betrifft zum Ersten die bislang nicht eindeutige Vorfahrtsregelung. "Grundsätzlich gilt im entsprechenden Bereich nun rechts vor links", zeigte der Rathauschef auf.

Foto: adb

Eine Ausnahme bildet die Sparkassenkreuzung. Ursprünglich hatte man auch hier eine "Rechts vor links"-Lösung angestrebt, aufgrund des regen Busverkehrs aber das Festhalten an der "Zone 30" als sinniger erachtet. "Auch im Sinne einzuhaltender Fahrpläne sollen Rückstaus vermieden werden", so Günther. Gleichsam soll das Areal seinen "Platzcharakter" beibehalten: Im Frühjahr sollen neue Stadtmöbel das Areal aufwerten.

Im selben Atemzug soll die Volksbankkreuzung ein neues Bushäuschen erhalten. Diese fungiert als Eingang in die sogenannte "innerstädtische Zone". Dort ergeben sich weitere verkehrsrechtliche Veränderungen. Galt die Hornbacher Straße im Bereich der Firma Getränke-Lohr bislang als klassische Vorfahrtsstraße, greift hier nun rechts vor links. Bürgermeister Günther merkte in diesem Kontext an, dass der Schutz von Radfahrern und Fußgängern eindeutig im Vordergrund stehe.

In diesem Sinne wird die Tempobegrenzung künftig dreistufig geregelt. "Innerhalb der Kernstadt zwischen Teilen der Oberen Vorstadt- und Adolf-Kolping-Straße, Hauptstraße und Klosterstraße gilt künftig durchgehend Tempo 20, der restliche Bereich wird zur 30er-Zone erklärt. Im Bereich der Theodor-Heuss-Straße und der Ringstraße gilt wie bisher Tempo 50, was nur im Bereich der Schulen, des Kindergartens und der Feuerwehr auf maximal 30 Stundenkilometer reduziert wird", so Günther. An den Schulen wird die bisherige Regel beibehalten. "Zwischen 7 und 17 Uhr greift Tempo 30, davor und danach darf 50 gefahren werden. In der Keimstraße greift nach Fertigstellung der Grundschule weiterhin Tempo 10, wobei hier ein neuer Schulwegeplan zum Einsatz kommen wird", betonte der Bürgermeister.

Er ließ wissen, dass die Altstadt in Zukunft nicht mehr als verkehrsberuhigte Zone gilt: "Das war aufgrund der hohen Fahrzeugfrequenz insbesondere in der

Oberen Vorstadtstraße nicht mehr zulässig." Im Ganzen sei davon auszugehen, dass das neue Verkehrskonzept "eine nicht unerhebliche Verkehrsberuhigung mit sich bringt" und den Bürgern durch dauerhafte und klare Leitsätze mehr Sicherheit gebe. Zu diesen gehört eine einheitliche Beschilderung im Innenstadtbereich. "Mit der neuen Regelung gibt es zwar größere Schilder, aber dafür weniger. Auch Provisorien gehören jetzt der Vergangenheit an", merkte Christian Berlin an.

Eine Neuerung betrifft zudem die Parkzeit, die innerhalb der 20er-Zone auf zwei Stunden zwischen 8 und 18 Uhr an Werktagen festgesetzt wurde. "Das ist vor allem für die Anwohner wichtig, damit sie etwa über Nacht und an Wochenenden auf öffentlichen Stellflächen parken können", erklärte Bürgermeister Günther. Mit der Schaffung von Parkplätzen werde man sich in Zukunft weiter befassen: "Wir wollen verstärkt Möglichkeiten speziell für die Anrainer schaffen, was jedoch aufgrund der schwierigen topografischen Verhältnisse Walldürns nicht ganz leicht sein wird."

Insgesamt jedenfalls dürfte der ruhende und fließende Verkehr eine klare Verbesserung erfahren – egal ob auf zwei oder vier Rädern oder auf Schusters Rappen. "Ein gewisser Gewohnheitseffekt wird mit der Zeit einkehren", prognostizierte Bürgermeister Günther abschließend.